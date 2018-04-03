Батюшку гонят с Украины за георгиевскую ленточку в Фейсбуке

МОНАХ-ПРОВОКАТОР С ТОТАЛИТАРНОЙ СИМВОЛИКОЙ

- Монах - кремлевский провокатор служит в Тульчинском районе Винницы! Приехал из Перми в 2014 году и публикует тоталитарную символику! - надрывается украинская телеведущая.

- Батюшки святы, какая тоталитарная символика! Уж не шпион ли он? - с грустным сарказмом смотрит сюжет на киевском ТВ известный журналист и блогер незалежной Анатолий Шарий и посвящает священнику видеоролик «Разоблачение агента ФСБ украинскими СМИ» на Ютубе (посмотреть можно и на kp.ru). Вина его в том, что в прошлом году опубликовал в Фейсбуке картинку с георгиевской ленточкой к Дню Победы. Там были и стихи про вой-ну, а в конце строфа: «И все-таки - наденьте ордена! И с праздником Победы, ветераны!». Спустя полгода против 50-летнего священника Украинской православной церкви иеромонаха Иоанна (Курмоярова) служба безопасности Украины возбудила дело. Травить обвиняемого в антигосударственной деятельности священника начали журналисты и националисты. Последние угрожают спалить дом и убить хозяина, а СМИ спрашивают в лоб: «Уехать не хотите ли?»

- Не ваше дело! - отвечает тот и ждет решения суда. По новым украинским законам ему грозят штраф и административный арест на 15 суток.

«Когда уплачу штраф, буду носить ленточку открыто, так как заплатил за такую возможность. А когда эта идиотская власть уйдет, буду добиваться моральной и материальной компенсации. Все, кто не боится, размещайте фото с ленточками в соцсетях! - призывает отец Иоанн и даже шутит в ролике о своей «шпионской» миссии. - Встретился в 2014 году с Президентом России, вылетел на Украину, над Киевом так воняло жженой резиной, что пилот сбился с курса и выбросил меня в Виннице. Упал у церкви, вошел в доверие, стал служить...»

Стоп. Украинцы, ну вы же понимаете, что это юмор? Примечательно, что вне закона георгиевская ленточка была объявлена в июне 2017 года, то есть через месяц после того, как ее запостил батюшка. Но кого волнуют такие мелочи? Никакой Перми и прибытия в разгар майдана тоже не было - будучи сыном военного, он часто менял место жительства, а в Виннице окончил школу и осел с начала 90-х. И гражданство у него украинское.

За подобные открытки в соцсетях, по словам отца Иоанна, на Украине сидят уже очень многие...

ДРУЗЬЯ ПРОСЯТ УЕХАТЬ

Эта дикая история стала нам известна, когда в «Комсомолку» обратились студенческие друзья батюшки - попросили рассказать о безумии и убедить священника, который уже потерял приход, перебраться к ним в Петербург.

- Глядя на убийство украинского писателя Олеся Бузины (выступал за дружественные отношения с Россией. - Авт.), на захваты храмов канонической церкви, мы боимся за него. Готовы временно поселить у себя, помочь найти работу. Он доктор богословия, отличный виноградарь и очень скромный человек. Пишет нам изредка: «Не хочу сдаваться», - говорит полиграфический дизайнер Аркадий Чалов.

Тем временем ролик Анатолия Шария о смелом священнике набрал уже свыше полумиллиона просмотров и более трех тысяч откликов: «Пусть Бог убережет Вас от нападок шавок нынешней «власти», «Я бы стала прихожанкой церкви ТАКОГО священника!»

ОФИЦИАЛЬНО

«Преследователи потеряли человеческий облик»

- С какими бы символами ни ассоциировалась победа над фашизмом, они являются одинаково ценными. Чего стоит только упоминание Сталинграда в топонимике таких европейских государств, как Бельгия и Франция. Священник, который выражает уважение к символам Победы, демонстрирует свое уважение к жертве миллионов солдат и невинно убиенных мирных жителей. Игнорировать это уважение или преследовать за его проявление - значит окончательно потерять человеческий облик. Мы верим, что здравый смысл у соседей рано или поздно восторжествует, и его преследователи будут посрамлены историей и своими потомками, - заявил «КП» замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед:

Уехать - значит бросить свою паству

- Здесь сложно давать советы - уезжать или нет, каждый должен решать сам. Случаи с переездом видных украинских священников в Россию были. Если их жизни угрожает опасность, то покинуть страну было бы разумно. С другой стороны, это означает бросить паству. Лично мне по-человечески ближе позиция тех, кто остался.

ЗВОНОК В ВИННИЦУ

Отец Иоанн живет в маленьком селе Рубань в 60 км от Винницы. Когда «КП» удалось связаться с ним, выяснилось, что заседание суда все переносят и переносят.

- Закон липовый, и нет механизма его реализации. Меня попросту хотят закрыть из-за миссионерской деятельности. Штраф в 2500 гривен (5400 руб.) - мой месячный доход. Адвокат помогает мне бесплатно, просто из сочувствия, - рассказал обвиняемый.

- Что будете делать после суда?

- Продолжать служение. Прятаться не собираюсь.