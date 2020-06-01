Батут сработал. Куда теперь выбросит Россию в космосе? • 5 • Аналитика

Итак, мы с уверенностью можем констатировать факт того, что началась новая эра. Эра возвращения США на первые роли в космосе.





Собственно, американцам с их количеством запускаемых космических аппаратов, полетам к другим планетам и небесным телам оставалась только вишенка на тортике с надписью «космос»: это возобновление полетов космических кораблей с экипажем на борту.



Назвать это пилотируемым полетом язык не поворачивается, там все на 100% делает автоматика, человек нужен только в самом критическом случае, когда речь идет о его безопасности. А так – да, компьютеры рулят в прямом смысле этого слова.



И вот – все, частный Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon не только успешно стартовал, но и долетел до МКС и пристыковался к станции.



Новая эра началась.





Сейчас многие наши патриоты начнут обвинять меня в том, что я радуюсь за американцев. Да, я действительно рад. Я рад, что страна смога сделать этот шаг вперед и все-таки освоить новый корабль. Это называется «прогресс».



А «Прогресс», который у нас, – это регресс. Это корабли 50-летней давности, которые слегка так модернизировали. Аналоговые компьютеры заменяли цифровыми и так далее. Да, это были отличные корабли и ракеты, которые придумывали Королев, Глушко, Черток, Мишин, Исаев и другие.



Шестьдесят лет назад.



С развалом СССР развалилась и полностью деградировала вся космическая отрасль могучей страны. Назвать ее российской значит погрешить против истины. Ничего российского там нет и быть просто не может.



Ладно, «Ангара» российская. Только пуск стоит в два раза дороже, если сравнивать с «Протоном-М», а так – ура, конечно.



В общем, несмотря на вал обещанок и оптимистичных заявлений господина Рогозина, который только это и умеет делать – обещать и рассказывать сказки, ничего существенного в России изобретено не было.



Полеты автоматических станций к другим планетам – нет.



Полеты автоматических станций к небесным телам (кометы, астероиды) – нет.



Полеты человека за пределы земной орбиты – нет.



Своя орбитальная станция – нет.



Кстати, скоро МКС выработает свой ресурс. Интересно, что тогда скажет на эту тему Рогозин?



Но главное, что меня интересует больше всего, даже больше, чем успехи Маска, это что теперь господин Рогозин станет нам сочинять в связи с потерей такой жирной кормушки, как таксование на орбите?



Надеюсь, всем нормальным людям понятно, что, коль у американцев появился свой корабль, который к тому же берет не 3, а 6 человек на борт, «Роскосмос» больше не получит ни цента за перевозки.



Да, «российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. «Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко».



Знаете, надо, чтобы еще у Маска подтвердили это. У нас сказать можно все что угодно, а вот сколько за это американцы попросят, это вопрос.



Конечно, «Роскосмос» о деньгах молчит, зато НАСА секрета не делает совершенно.



По данным НАСА, которые представил журналу «Лайф» представитель организации Дэниэл Хуот, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд. долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю.



За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов. Вопрос только в том, какую цифру озвучит Маск для российских космонавтов, желающих полететь на американском корабле.



Я так думаю, от души озвучит, и будет прав.



Но это лирика.



Основной вопрос: куда были потрачены эти 4 миллиарда долларов. Это, извините, огромная сумма.



Учитывая, что кроме как космическим извозом, мы ничем больше не занимались последние 20 лет, все разговоры о том, что «мы завтра сможем повторить», это, простите, даже не популизм. Это просто обман обывателя. Наглый и бесцеремонный. Просто потому, что ничего повторить мы не сможем.



Нечем и некому.



Я напомню, всего два года назад я написал не одну критическую статью о том, как обстоят дела в нашей космической отрасли. Ни по одному факту, изложенному в статьях, не было ни судебных исков, ни требований опровержений, ничего. Только на предприятиях, о которых шла речь, усердно искали «стукачей».



Обратите внимание, два года я молчу. У нас на ВМЗ и КБХА, которые теперь стали в одночасье «Центром ракетного двигателестроения», все так хорошо?



Нет. Мои информаторы числом шесть там больше не работают. Ушли и продолжают трудиться кто где. Энергетик нашел себе место в крупнейшем ТРЦ области, инженер-электрик работает в компании, обслуживающей лифты, два инженера-гидравлика трудятся на крупном предприятии по производству сельскохозяйственной техники. Все при деле. С зарплатой, вдвое превышающей подачку на прежнем месте работы. И самое главное: никакой ответственности.



Согласитесь, 20-23 тысячи рублей и море ответственности и 40+ — и отвечаешь только за себя перед работодателем. Есть разница, я их всех понимаю. И оправдываю.



Сегодня тем россиянам, которые интересуются космосом, надо понять одно: проектировать и строить у нас некому. Нищенские зарплаты и огромная ответственность унесли из космической отрасти столько высококвалифицированных кадров, что ни о каких там межпланетных станциях мы можем не мечтать.



Точнее, мечтать можем. Можно всуе веровать, что они будут сделаны и полетят. Но уровень исполнения примерно такой же, как и у молитвы. То есть сомнительный.



Сегодня у нас просто нет кадров уровня Королева и его команды. И взяться им неоткуда. Их нет и не будет, с этим нужно просто смириться.



Что произойдет дальше с «освоением космоса» по-рогозински, я не берусь судить. Скорее всего, нас просто выбросят на обочину космической дороги.



Мы больше не нужны как извозчики.



А иных применений я как-то и не наблюдаю. Ах да, космические унитазы хорошие делаем. Не имеющие аналогов в мире. И продукты у нас отличные.



Не самый необходимый набор, в принципе. Кроме, пожалуй, унитазов.



Ладно, это не самое главное. Главное – как и куда мы теперь без американских денег? Ну да что там, какие-то 400 миллионов долларов в год…



Знаете, если эти 400 миллионов просто разворовывались, а я не вижу даже в бинокль результатов применения этих денег, то уже было неплохо. Значит, выделяемые из бюджета рубли могли употребиться на благое дело.





Теперь, как положено, нет долларов – пилим рубли. На сомнительных проектах освоения Луны без ракеты и космического корабля, способного туда долететь, и так далее.



Печально все это осознавать, печально об этом писать. Потому что реально понимаешь, плевать хотел Рогозин на все эти освоения космоса. И плевать хотел Путин на то, что Рогозин ничего не умеет, кроме сочинения сказок.



Ну или крутых высказываний про батут.



Вот американский батут сработал. И куда теперь выбросит Россию? На какую обочину космической дороги?



Кому теперь нужны будут «Союзы», если «Драконы» будут свои и дешевле? «Свои» — это для канадцев, японцев и европейцев, всех, кто, кроме американцев, пользовался российскими кораблями?



Жаль, что я не Собянин

Да, когда-то мы позволили (мы – это СССР) войти в космическую семью представителям Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Румынии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Франции, Индии, Сирии, Японии, Афганистана, Великобритании, Австрии, Словакии, Бразилии, ЮАР, Республики Корея, Малайзии…



Уверен, что очередь на повторный полет за 90 миллионов долларов не выстроится.



Более того, уверен, что очереди вообще не будет. Эпоха российских космических маршруток закончилась.



Сегодня исторический день. Я искренне надеюсь, что в «Роскосмосе» задумаются над потерей 400 миллионов долларов в год и все-таки начнут работать, а не прожирать советское наследие и доходы от перевозок.





Или нам предстоит весьма некрасивое будущее космических изгоев, никому не нужных с их древней техникой, неспособных полететь куда-то, кроме орбиты, на древних своих «Союзах».



Но кичащихся тем, что «мы были первыми» и требующих потому уважения и почитания. А уважать, простите, надо не за советские прошлое, а за российское настоящее.



Я буду рад, если господин Маск все-таки заставит господина Рогозина задуматься.



Время слов закончилось. Настает время действий. Очень хотелось бы, чтобы слова и действия были поровну по обе стороны космического фронта. А не как сейчас – у нас слова, а у Маска – дела.



Сегодня Интернет порождает сотни мемов и высказываний на эту тему.





Это обидно. Но это реальное понимание того, что у одних, к сожалению, в США — дела, а у других — к сожалению, в России, слова под гром фанфар.



А пора уже заканчивать со словоблудием и обещаниями про "можем повторить". Пора повторять. Хотя бы повторять то, что более полвека назад сделал Королев.



Однако, боюсь, что и это невозможно. Итак, мы с уверенностью можем констатировать факт того, что началась новая эра. Эра возвращения США на первые роли в космосе.Собственно, американцам с их количеством запускаемых космических аппаратов, полетам к другим планетам и небесным телам оставалась только вишенка на тортике с надписью «космос»: это возобновление полетов космических кораблей с экипажем на борту.Назвать это пилотируемым полетом язык не поворачивается, там все на 100% делает автоматика, человек нужен только в самом критическом случае, когда речь идет о его безопасности. А так – да, компьютеры рулят в прямом смысле этого слова.И вот – все, частный Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon не только успешно стартовал, но и долетел до МКС и пристыковался к станции.Новая эра началась.Сейчас многие наши патриоты начнут обвинять меня в том, что я радуюсь за американцев. Да, я действительно рад. Я рад, что страна смога сделать этот шаг вперед и все-таки освоить новый корабль. Это называется «прогресс».А «Прогресс», который у нас, – это регресс. Это корабли 50-летней давности, которые слегка так модернизировали. Аналоговые компьютеры заменяли цифровыми и так далее. Да, это были отличные корабли и ракеты, которые придумывали Королев, Глушко, Черток, Мишин, Исаев и другие.Шестьдесят лет назад.С развалом СССР развалилась и полностью деградировала вся космическая отрасль могучей страны. Назвать ее российской значит погрешить против истины. Ничего российского там нет и быть просто не может.Ладно, «Ангара» российская. Только пуск стоит в два раза дороже, если сравнивать с «Протоном-М», а так – ура, конечно.В общем, несмотря на вал обещанок и оптимистичных заявлений господина Рогозина, который только это и умеет делать – обещать и рассказывать сказки, ничего существенного в России изобретено не было.Полеты автоматических станций к другим планетам – нет.Полеты автоматических станций к небесным телам (кометы, астероиды) – нет.Полеты человека за пределы земной орбиты – нет.Своя орбитальная станция – нет.Кстати, скоро МКС выработает свой ресурс. Интересно, что тогда скажет на эту тему Рогозин?Но главное, что меня интересует больше всего, даже больше, чем успехи Маска, это что теперь господин Рогозин станет нам сочинять в связи с потерей такой жирной кормушки, как таксование на орбите?Надеюсь, всем нормальным людям понятно, что, коль у американцев появился свой корабль, который к тому же берет не 3, а 6 человек на борт, «Роскосмос» больше не получит ни цента за перевозки.Да, «российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. «Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко».Знаете, надо, чтобы еще у Маска подтвердили это. У нас сказать можно все что угодно, а вот сколько за это американцы попросят, это вопрос.Конечно, «Роскосмос» о деньгах молчит, зато НАСА секрета не делает совершенно.По данным НАСА, которые представил журналу «Лайф» представитель организации Дэниэл Хуот, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд. долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю.За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов. Вопрос только в том, какую цифру озвучит Маск для российских космонавтов, желающих полететь на американском корабле.Я так думаю, от души озвучит, и будет прав.Но это лирика.Основной вопрос: куда были потрачены эти 4 миллиарда долларов. Это, извините, огромная сумма.Учитывая, что кроме как космическим извозом, мы ничем больше не занимались последние 20 лет, все разговоры о том, что «мы завтра сможем повторить», это, простите, даже не популизм. Это просто обман обывателя. Наглый и бесцеремонный. Просто потому, что ничего повторить мы не сможем.Нечем и некому.Я напомню, всего два года назад я написал не одну критическую статью о том, как обстоят дела в нашей космической отрасли. Ни по одному факту, изложенному в статьях, не было ни судебных исков, ни требований опровержений, ничего. Только на предприятиях, о которых шла речь, усердно искали «стукачей».Обратите внимание, два года я молчу. У нас на ВМЗ и КБХА, которые теперь стали в одночасье «Центром ракетного двигателестроения», все так хорошо?Нет. Мои информаторы числом шесть там больше не работают. Ушли и продолжают трудиться кто где. Энергетик нашел себе место в крупнейшем ТРЦ области, инженер-электрик работает в компании, обслуживающей лифты, два инженера-гидравлика трудятся на крупном предприятии по производству сельскохозяйственной техники. Все при деле. С зарплатой, вдвое превышающей подачку на прежнем месте работы. И самое главное: никакой ответственности.Согласитесь, 20-23 тысячи рублей и море ответственности и 40+ — и отвечаешь только за себя перед работодателем. Есть разница, я их всех понимаю. И оправдываю.Сегодня тем россиянам, которые интересуются космосом, надо понять одно: проектировать и строить у нас некому. Нищенские зарплаты и огромная ответственность унесли из космической отрасти столько высококвалифицированных кадров, что ни о каких там межпланетных станциях мы можем не мечтать.Точнее, мечтать можем. Можно всуе веровать, что они будут сделаны и полетят. Но уровень исполнения примерно такой же, как и у молитвы. То есть сомнительный.Сегодня у нас просто нет кадров уровня Королева и его команды. И взяться им неоткуда. Их нет и не будет, с этим нужно просто смириться.Что произойдет дальше с «освоением космоса» по-рогозински, я не берусь судить. Скорее всего, нас просто выбросят на обочину космической дороги.Мы больше не нужны как извозчики.А иных применений я как-то и не наблюдаю. Ах да, космические унитазы хорошие делаем. Не имеющие аналогов в мире. И продукты у нас отличные.Не самый необходимый набор, в принципе. Кроме, пожалуй, унитазов.Ладно, это не самое главное. Главное – как и куда мы теперь без американских денег? Ну да что там, какие-то 400 миллионов долларов в год…Знаете, если эти 400 миллионов просто разворовывались, а я не вижу даже в бинокль результатов применения этих денег, то уже было неплохо. Значит, выделяемые из бюджета рубли могли употребиться на благое дело.Теперь, как положено, нет долларов – пилим рубли. На сомнительных проектах освоения Луны без ракеты и космического корабля, способного туда долететь, и так далее.Печально все это осознавать, печально об этом писать. Потому что реально понимаешь, плевать хотел Рогозин на все эти освоения космоса. И плевать хотел Путин на то, что Рогозин ничего не умеет, кроме сочинения сказок.Ну или крутых высказываний про батут.Вот американский батут сработал. И куда теперь выбросит Россию? На какую обочину космической дороги?Кому теперь нужны будут «Союзы», если «Драконы» будут свои и дешевле? «Свои» — это для канадцев, японцев и европейцев, всех, кто, кроме американцев, пользовался российскими кораблями?Да, когда-то мы позволили (мы – это СССР) войти в космическую семью представителям Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Румынии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Франции, Индии, Сирии, Японии, Афганистана, Великобритании, Австрии, Словакии, Бразилии, ЮАР, Республики Корея, Малайзии…Уверен, что очередь на повторный полет за 90 миллионов долларов не выстроится.Более того, уверен, что очереди вообще не будет. Эпоха российских космических маршруток закончилась.Сегодня исторический день. Я искренне надеюсь, что в «Роскосмосе» задумаются над потерей 400 миллионов долларов в год и все-таки начнут работать, а не прожирать советское наследие и доходы от перевозок.Или нам предстоит весьма некрасивое будущее космических изгоев, никому не нужных с их древней техникой, неспособных полететь куда-то, кроме орбиты, на древних своих «Союзах».Но кичащихся тем, что «мы были первыми» и требующих потому уважения и почитания. А уважать, простите, надо не за советские прошлое, а за российское настоящее.Я буду рад, если господин Маск все-таки заставит господина Рогозина задуматься.Время слов закончилось. Настает время действий. Очень хотелось бы, чтобы слова и действия были поровну по обе стороны космического фронта. А не как сейчас – у нас слова, а у Маска – дела.Сегодня Интернет порождает сотни мемов и высказываний на эту тему.Это обидно. Но это реальное понимание того, что у одних, к сожалению, в США — дела, а у других — к сожалению, в России, слова под гром фанфар.А пора уже заканчивать со словоблудием и обещаниями про "можем повторить". Пора повторять. Хотя бы повторять то, что более полвека назад сделал Королев.Однако, боюсь, что и это невозможно. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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