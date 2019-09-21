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Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

21 сентября 2019, 19:39  •  53 • Политика

ЭЛИСТА, 21 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы Калмыкии 39-летний Бату Хасиков вступил в должность. Церемония инаугурации, в которой приняли участие более 300 человек, прошла в субботу в зале заседаний регионального правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Инаугурация состоялась на тожественном заседании Народного хурала (парламента) Калмыкии. На мероприятии присутствовали депутаты республики, общественники, члены регионального правительства и представители федеральных органов власти. С оглашением официальных итогов выборов выступил председатель избирательной комиссии республики Александр Дикалов, после чего Хасиков произнес присягу.

"Клянусь верно служить народу, Конституции Российской Федерации, Степному Уложению (Конституции) республики Калмыкия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Степное Уложение (Конституцию) республики Калмыкия, уважать и охранять права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы республики Калмыкия", - сказал он.

После клятвы Хасиков выступил с речью, в которой отметил, что счастлив возможности посвятить себя служению родной республике. "У меня есть мечта - мечта о сильной, единой Калмыкии, в которой люди, объединенные общей целью, совместными усилиями, движутся к ее достижению", - подчеркнул он. По словам избранного главы Калмыкии, для процветания региона необходимы перемены, потребность в которых очевидна всем жителям республики.

"Поддержка федерального центра, привлечение инвестиций, создание инфраструктуры, воспитание новых кадров, возвращение доверия к государственной власти, бескомпромиссное противостояние коррупции - все это необходимо, но этого недостаточно. Нужно сплотиться и стать настоящей большой командой, вдохновленной и способной двигаться к единой цели, к своей мечте", - заключил Хасиков.

О выборах

На выборах главы Калмыки, прошедших 8 сентября, Хасиков набрал 82,54% голосов избирателей. Ближайшим конкурентом Хасикова стала депутат Народного Хурала от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова, набравшая 8,53% голосов избирателей. Руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок набрал 3,35% голосов, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,76%.

Бату Хасиков был назначен врио главы республики в марте этого года после отставки Алексея Орлова, который руководил регионом восемь лет. Хасиков провел детство в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Он - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в 2008-2012 годы являлся депутатом Народного хурала, в 2012-2014 годы был сенатором от главы республики.

В сенаторскую тройку Хасикова вошли экс-глава Калмыкии Алексей Орлов, экс-депутата парламента республики Юрий Сенглеев и бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" и общественный деятель Сангаджи Тарбаев.

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