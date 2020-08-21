Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ в разрешении политического кризиса в стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии. Также Эммануэль Макрон заявил о готовности ЕС помочь белорусам.

В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество, - сказал президент Франции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации в Белоруссии.

В свою очередь глава правительства ФРГ отметила, что её страна и ЕС готовы вести диалог с Белоруссией, однако Лукашенко пока не идёт ни с кем на контакт.