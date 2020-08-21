|
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45 • 82 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его коллега Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ в разрешении политического кризиса в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ в разрешении политического кризиса в стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер добавил, что президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии. Также Эммануэль Макрон заявил о готовности ЕС помочь белорусам.
В свою очередь глава правительства ФРГ отметила, что её страна и ЕС готовы вести диалог с Белоруссией, однако Лукашенко пока не идёт ни с кем на контакт.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2020, 01:20
|
18 августа 2020, 03:10
|
20 августа 2020, 04:40
|
16 августа 2020, 19:05
|
17 августа 2020, 23:30
|
20 августа 2020, 01:00
|
16 августа 2020, 06:15