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Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко

21 августа 2020, 01:45  •  82 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его коллега Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ в разрешении политического кризиса в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ в разрешении политического кризиса в стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер добавил, что президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии. Также Эммануэль Макрон заявил о готовности ЕС помочь белорусам.
В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество, - сказал президент Франции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации в Белоруссии.
В свою очередь глава правительства ФРГ отметила, что её страна и ЕС готовы вести диалог с Белоруссией, однако Лукашенко пока не идёт ни с кем на контакт.

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