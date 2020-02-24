Батькоснос • 254 • Аналитика Терпение у Кремля, кажется, лопнуло. Бесконечная череда переговоров с белорусским президентом оборачивается одной и той же проблемой – отсутствием внятного результата. Интеграция? Да, но давайте завтра. А пока дайте-ка мне ещё денег. В декабре Лукашенко сорвал интеграцию, приуроченную к 20-летию Союзного государства. Чем, похоже, подписал себе приговор. Затевая опасную игру с Кремлём, Лукашенко, вероятно, посчитал себя незаменимым. В самом деле, если не он, то кто? Евроинтегратор Макей, возглавляющий МИД? Или премьер Румас, раздающий государственные премии русофобам («Наша Версия» сообщала о недавнем скандале с кинопремией, курируемой правительством, – её получили украинские националисты)? Скамейка запасных в Минске – раз-два и обчёлся, даром, что ли, Батька тщательно год от года пропалывал грядки? Тем не менее двоих потенциальных сменщиков в Москве всё же приметили. Это первый вице-премьер Дмитрий Крутой и до недавнего времени председатель Совета респуб­лики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович. Первый, говорят, несколько молод – ему нет 40, а второй – как раз наоборот – ему вот-вот стукнет 70. Но оба кандидата вполне устраивают российских партнёров, обоим в отличие от Лукашенко доверяют. Рассмотрим потенциальных сменщиков Лукашенко поближе. Последний рывок Михаила Мясниковича Пропустим вперёд старшего, начнём с Мясниковича. Есть у него близкий друг, звать Владимир Семашко. Белорусский посол в России. По совместительству – зампред правительства в рамках Союзного государства. Тот, кто в средствах массовой информации настоятельно проводит линию, что в отношениях Москвы и Минска всё, как всегда, безоблачно. Говорят, что после декабрьского срыва интеграции Семашко имел доверительную беседу на Старой площади. Где у него, как бы между прочим, интересовались, кто бы мог в перспективе возглавить Белоруссию. И Семашко, как гласит аппаратная легенда, ответствовал. Мол, нет другого такого, как Лукашенко, да продлит создатель его дни до бесконечности, но если всё-таки что-то пойдёт не так, то лучшего сменщика, чем Мясникович, не найти. А вот как поход Семашко на Старую площадь увидели в Киеве – большое, как известно, сподручнее разглядеть на расстоянии. «Сегодня убедить Кремль принять позицию Лукашенко невозможно, – разъясняет украинский экономист Ярослав Романчук. – И Мясникович понимает это, как, может, никто другой. Годы поджимают, в декабре его попросили с высокого поста, и он теперь вроде бы не у дел. Но надо знать Мясниковича – его политический вес и влияние всё ещё высоки. Я убеждён, что он сделает всё, чтобы создать лично для себя такой статус, который защитил бы его в будущем от гнева Лукашенко. Есть такой сценарий: Мясникович сблизится с Кремлём, чтобы сыграть свою лебединую, но одновременно главную политическую песню – президентскую. Тогда ему нужно будет вовремя совершить то, что он уже однажды сделал. В далёком 1994 году он ударил в спину своему начальнику, премьер-министру Вячеславу Кебичу, и перешёл к первому президенту. Сегодня расклад иной, но сценарий может выйти похожий, правда, с радикально иными последствиями для Белоруссии». Кстати, украинские эксперты дружно в голос отмечают, что посол Семашко «как будто заговорил голосом Москвы». И случилась эта метаморфоза в январе. Что-то знает, к чему-то готовится? Крутой президент? В ноябре прошлого года министр экономики Дмитрий Крутой неожиданно пошёл на повышение – стал первым вице-премьером правительства. На фото с официальных мероприятий он всегда рядом с премьером Румасом – просто тень, а не управленец. В политических играх ранее не замечен, своей чёткой позиции по ключевым вопросам вроде бы не имеет. И тут выясняется, что своим внезапным продвижением по службе Крутой, говорят, обязан московским партнёрам Лукашенко. Точнее, сырьевикам. Заинтересованным в белорусских НПЗ. У этих самых сырьевиков до недавнего времени с Лукашенко всё было тип-топ, но затем что-то пошло не так, и они размечтались, что однажды к власти в Минске придёт более покладистый руководитель. А всё «налоговый манёвр» Дмитрия Медведева, будь он неладен. Лукашенко оценил потери Минска от него в 430 млн долларов. Хотя на прошлой неделе российская сторона предложила компенсировать 300 млн – просто так, безо всяких особых обязательств. При этом за Крутого снова замолвили словечко: мол, нам было бы предпочтительно, чтобы этот подающий надежды молодой специалист продолжал трудиться на своём месте, как прежде. Над Крутым, таким образом, чьи-то российские ладошки соорудили «домик». Точнее, «крышу». Такая «крыша», конечно, ни от чего не гарантирует, но и задача долгой протекции в данном случае не стоит. Нужно всего ничего: продержаться до президентских выборов, оставаясь в обойме. По теме 4057 Проект по интеграции Белоруссии с РФ передан Александру Лукашенко для одобрения Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения. Концепция программы предполагает реализацию принципа «две страны – один рынок». «Надо знать Мясниковича – его политический вес и влияние всё ещё высоки. Я убеждён, что он сделает всё, чтобы создать лично для себя такой статус, который защитил бы его в будущем от гнева Лукашенко. Есть такой сценарий: Мясникович сблизится с Кремлём, чтобы сыграть свою лебединую, но одновременно главную политическую песню – президентскую» Вообще-то выборы должны пройти 30 августа. Но, по слухам, Лукашенко может перенести их на конец мая. Смысл прост – чтобы его конкуренты не успели как следует подготовиться. И тут вот какая загогулина. В декабре прошлого года бессменная глава ЦИК республики Лидия Ермошина, рулившая всеми выборами с 1996 года, вдруг заговорила об отставке. Правда, уходить она собиралась весной 2021-го, но может так статься, что случится это до президентских выборов. В Минске ходят слухи, что осенью Ермошина неудачно засветилась в российской столице в компании Дмитрия Козака и бывшего посла в Минске Михаила Бабича (последний – личный враг Лукашенко и главный его раздражитель). И это якобы решило её судьбу. Ибо теперь Лукашенко подозревает Ермошину в двурушничестве и в том, что на выборах президента она «подыграет» ставленнику Москвы. Минобороны и Бабич в деле «Белорусским транзитом» в Кремле, как известно, ведает Дмитрий Козак. В минувший четверг замглавы президентской администрации провёл совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам». В ходе этого совещания говорили, понятно, не только о нефти. Но две фамилии постоянно мелькали – Мясникович и Крутой. Нефтяное лобби поддерживает Крутого, а товарищам со Старой площади симпатичнее и понятнее Мясникович. Но поговаривают, что могут объявиться и другие соискатели. Окончательно в Москве определятся ближе к весне. Понятно одно: Лукашенко в качестве сменщика самого себя Россию вряд ли устроит. А Западу, которому интеграция Минска с Москвой вовсе не на руку, тоже будет непросто смириться с подобным «выбором». Так что против Батьки нынче ополчаются и Запад, и Восток. В российском Минобороны, говорят, тоже приглядели сменщика Лукашенко (нашим генералам, по-видимому, никак не даёт покоя скандал с отказом Минска разместить российскую военную авиабазу). Известно об этом сменщике только то, что его звание в белорусской армии (а если точнее, в генштабе ВС РБ, где он служит) – генерал-майор. А ещё говорят, что Михаил Бабич готов предложить две свои кандидатуры в качестве сменщиков Лукашенко, но их фамилии пока никому не известны. А примечательно в этой связи то, что в Москве нет никого, кого бы устроил Александр Лукашенко в роли следующего президента. Похоже, Батька всё-таки окончательно исчерпал терпение Кремля. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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