Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ПАСЕ. Гимн тупорылых
«Коллективная Европа пересматривает свои позиции»: почему Макрон поддержал возвр...
Украина, ОПОМНИСЬ! Олигархи раздирают экономику страны! Кургинян обратился к укр...
Зеленский - китайская ПОДДЕЛКА Трампа! Даже украинский политолог согласился с Со...
Главная / Украина

«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины

02 октября 2019, 01:09  •  74 • Украина
Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины. Об этом говорится в заявлении лидера партии Юлии Тимошенко в Facebook.
 
РИА Новости
 

«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — говорится в сообщении.

Также партия призвала украинского президента Владимира Зеленского «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Также Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
01 октября 2019, 21:54
«Коллективная Европа пересматривает свои позиции»: почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
01 октября 2019, 12:09
Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом
01 октября 2019, 12:09
Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
01 октября 2019, 18:39
«Атака для импичмента»: почему в США снова обсуждают расследование Мюллера
01 октября 2019, 21:54
Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
01 октября 2019, 20:09
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании в Минске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2019, 17:54
«Учатся не бояться начальства»: врач кемеровской скорой рассказала о быте медиков после пожара в «Зимней вишне»
29 сентября 2019, 05:09
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
27 сентября 2019, 22:36
Хуже пенсионной реформы. Чем обернется новая инициатива Медведева. Михаил Делягин
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
25 сентября 2019, 03:39
"Но ведь он прав!": Ультиматум Эрдогана по ядерному оружию сочли честным даже его противники
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.