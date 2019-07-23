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«Батькивщина» обходит партию Порошенко после подсчёта 94% бюллетеней

23 июля 2019, 15:09  •  64 • Украина
По предварительным данным, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» набирает на парламентских выборах на Украине больше голосов, чем «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
 
Reuters
 

Об этом свидетельствуют предварительные результаты Центральной избирательной комиссии Украины.

После обработки 94,2% бюллетеней партия Тимошенко набирает 8,18% голосов, тогда как за партию бывшего украинского президента проголосовали 8,12% избирателей.

21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Ранее стало известно, что итоговая явка на выборы в Верховную раду составила 49,84%.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов.

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