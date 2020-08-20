«Батька! Здоровая Украина - с тобой!» В Киеве украинцы вышли на улицы поддержать Лукашенко

Спустя неделю после волнений в Беларуси в Киеве наконец-то прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. До этого на митинги выходили только националисты и радикалы, выступая в защиту «змагаров» и белорусского майдана.А вот вчера украинские левые вышли поддержать политическую и общественную стабильность в РБ, задав новую повестку. Плакаты участников гласили: «Да здравствует независимая Беларусь», «Белорусы Украины за Лукашенко», «Беларусь единая и неделимая», «Мы с президентом Лукашенко и трудящимися Беларуси», «Успешная Беларусь – только с Лукашенко»., – сказал один из участников акции, лидер Комсомола Украины Михаил Кононович.Его поддержали и другие участники акции:Кстати, с аналогичными тезисами появился в эфирах и лидер полузапрещенной Компартии Петр Симоненко. Компартия, похоже, намерена использовать ситуацию в соседней стране для собственной реанимации: ведь украинское детище Симоненко выступает за те же самые ценности, которые «проповедует» «Батька». По свежим данным социологических опросов, Лукашенко и его систему в Украине поддерживает более 40% граждан, которые хотели бы «жить, как в Беларуси».