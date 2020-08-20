Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Главная / Украина

«Батька! Здоровая Украина - с тобой!» В Киеве украинцы вышли на улицы поддержать Лукашенко

20 августа 2020, 14:45  •  121 • Украина

Спустя неделю после волнений в Беларуси в Киеве наконец-то прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. До этого на митинги выходили только националисты и радикалы, выступая в защиту «змагаров» и белорусского майдана.

А вот вчера украинские левые вышли поддержать политическую и общественную стабильность в РБ, задав новую повестку. Плакаты участников гласили: «Да здравствует независимая Беларусь», «Белорусы Украины за Лукашенко», «Беларусь единая и неделимая», «Мы с президентом Лукашенко и трудящимися Беларуси», «Успешная Беларусь – только с Лукашенко».

«Сегодняшним митингом мы хотим подчеркнуть, что украинский народ имеет иную точку зрения, чем украинская власть. Мы знаем заявление Зеленского, отзыв посла. Это не точка зрения украинского народа. Запад готовит государственный переворот, и белорусы должны этого не допустить. Ситуация в Беларуси очень опасна. Запад хочет просто уничтожить промышленность Беларуси и продать землю. Лукашенко выстоит однозначно. Вопрос совсем другой: какой ценой, что будет дальше?», – сказал один из участников акции, лидер Комсомола Украины Михаил Кононович.

Его поддержали и другие участники акции: «Лукашенко не дал разворовать страну в 90-х, там нет олигархов, там не было криминала, там не было военных конфликтов. В Беларуси этого не было. Там мирно жили люди, там развивалась экономика в условиях жесточайшего кризиса в 90-е годы. Там продолжали работать колхозы, фабрики, предприятия. А вот что будет сейчас? Сейчас может начаться дикая приватизация, как в 90-х у нас было. Не дай Бог, такое начнется».

Кстати, с аналогичными тезисами появился в эфирах и лидер полузапрещенной Компартии Петр Симоненко. Компартия, похоже, намерена использовать ситуацию в соседней стране для собственной реанимации: ведь украинское детище Симоненко выступает за те же самые ценности, которые «проповедует» «Батька». По свежим данным социологических опросов, Лукашенко и его систему в Украине поддерживает более 40% граждан, которые хотели бы «жить, как в Беларуси».


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 15:50
За что украинские националисты ополчились на оборонное предприятие и как они собираются взорвать 37 тонн гептила
19 августа 2020, 15:50
Галичане в ужасе: «Пророссийские не хотят вымирать, вынесем их вперед ногами»
20 августа 2020, 08:20
Американские силовики берут Украину под прямое управление
20 августа 2020, 01:00
Уроки лжи от Кристины Квин на Украине
19 августа 2020, 15:50
Владимир Зеленский не смог набрать необходимых трёхсот депутатских голосов в поддержку мирного плана
19 августа 2020, 17:40
Кто может стать новым главой президентской администрации – Сергей Шефир или Сергей Трофимов?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.