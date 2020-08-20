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«Батька! Здоровая Украина - с тобой!» В Киеве украинцы вышли на улицы поддержать Лукашенко
20 августа 2020, 14:45 • 121 • Украина
Спустя неделю после волнений в Беларуси в Киеве наконец-то прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. До этого на митинги выходили только националисты и радикалы, выступая в защиту «змагаров» и белорусского майдана.
А вот вчера украинские левые вышли поддержать политическую и общественную стабильность в РБ, задав новую повестку. Плакаты участников гласили: «Да здравствует независимая Беларусь», «Белорусы Украины за Лукашенко», «Беларусь единая и неделимая», «Мы с президентом Лукашенко и трудящимися Беларуси», «Успешная Беларусь – только с Лукашенко».
«Сегодняшним митингом мы хотим подчеркнуть, что украинский народ имеет иную точку зрения, чем украинская власть. Мы знаем заявление Зеленского, отзыв посла. Это не точка зрения украинского народа. Запад готовит государственный переворот, и белорусы должны этого не допустить. Ситуация в Беларуси очень опасна. Запад хочет просто уничтожить промышленность Беларуси и продать землю. Лукашенко выстоит однозначно. Вопрос совсем другой: какой ценой, что будет дальше?», – сказал один из участников акции, лидер Комсомола Украины Михаил Кононович.
Его поддержали и другие участники акции: «Лукашенко не дал разворовать страну в 90-х, там нет олигархов, там не было криминала, там не было военных конфликтов. В Беларуси этого не было. Там мирно жили люди, там развивалась экономика в условиях жесточайшего кризиса в 90-е годы. Там продолжали работать колхозы, фабрики, предприятия. А вот что будет сейчас? Сейчас может начаться дикая приватизация, как в 90-х у нас было. Не дай Бог, такое начнется».
Кстати, с аналогичными тезисами появился в эфирах и лидер полузапрещенной Компартии Петр Симоненко. Компартия, похоже, намерена использовать ситуацию в соседней стране для собственной реанимации: ведь украинское детище Симоненко выступает за те же самые ценности, которые «проповедует» «Батька». По свежим данным социологических опросов, Лукашенко и его систему в Украине поддерживает более 40% граждан, которые хотели бы «жить, как в Беларуси».
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