Батька задел Украину за живое! Аваков сорвался с цепи и набросился на Лукашенко с оскорблениями

Буквально вчера Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал новое заявление о том, что по отношению к Украине последуют определенные меры, по причине того, что та участвовала в попытке госпереворота в Белоруссии. Услышав последние заявления Лукашенко, бывший подручный Порошенко и поныне действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разразился озлобленной риторикой в вперемешку с оскорблениями в адрес президента республики Беларусь. Подробности в видео: