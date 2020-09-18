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Батька задел Украину за живое! Аваков сорвался с цепи и набросился на Лукашенко с оскорблениями

18 сентября 2020, 15:30  •  34 • Украина

Буквально вчера Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал новое заявление о том, что по отношению к Украине последуют определенные меры, по причине того, что та участвовала в попытке госпереворота в Белоруссии. Услышав последние заявления Лукашенко, бывший подручный Порошенко и поныне действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разразился озлобленной риторикой в вперемешку с оскорблениями в адрес президента республики Беларусь. Подробности в видео:

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