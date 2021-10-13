Батарею русских "Панцирей" перебросили к Белграду

В 25 километрах от Белграда на базе Батайница была размещена батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". В Минобороны России объяснили, для чего военная техника направлена в Сербию.

В Сербии состоятся учения "Славянский щит - 2021". В этой связи сербские зенитчики совместно с русскими военными отработают различные манёвры. В преддверии учений Минобороны перебросило к Белграду батарею ЗРК "Панцирь-С". В сообщении оборонного ведомства уточнили, что батарея "Панцирей" будет развёрнута на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в 25 километрах от Белграда.

Вооружение России будет применено в рамках манёвров по противовоздушной обороне.

В частности, в рамках манёвров зенитчики двух стран выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей потенциального противника.