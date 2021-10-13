Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная / В мире

Батарею русских "Панцирей" перебросили к Белграду

13 октября 2021, 21:35  •  20 • В мире
В 25 километрах от Белграда на базе Батайница была размещена батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". В Минобороны России объяснили, для чего военная техника направлена в Сербию.
В Сербии состоятся учения "Славянский щит - 2021". В этой связи сербские зенитчики совместно с русскими военными отработают различные манёвры. В преддверии учений Минобороны перебросило к Белграду батарею ЗРК "Панцирь-С". В сообщении оборонного ведомства уточнили, что батарея "Панцирей" будет развёрнута на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в 25 километрах от Белграда.
Вооружение России будет применено в рамках манёвров по противовоздушной обороне.
В частности, в рамках манёвров зенитчики двух стран выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей потенциального противника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





20
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
12 октября 2021, 22:50
Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
11 октября 2021, 18:15
Сезонное обострение: Прибалтика желает получить «Кемску волост»
12 октября 2021, 01:50
Европа – большой переход
12 октября 2021, 01:45
«Воспринимают США как проигравшую сторону»: чем закончились первые официальные переговоры Вашингтона и «Талибана»
11 октября 2021, 23:25
«Подтверждают зависимость от Вашингтона»: почему в Брюсселе связали укрепление обороноспособности ЕС с интересами США
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.