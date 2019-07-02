Батальоны просят рубля

Для начала - позвольте личное наблюдение.

До 2012 года из 10 писем служивых в "Комсомолку" примерно половину составляли жалобы на низкое денежное довольствие.

А в 2012 году, когда оно было увеличено почти в 3 раза (!), ворчание растаяло, как снег при жарком солнце. К тому же, по приказу министра обороны №400 армейцам полагалась еще и "бешеная" премия, иногда в два-три раза превышавшая месячное жалование.

Более того! Социологи стали поговаривать, что по денежному довольствию офицеры начали подбираться к банковским клеркам средней руки.

И хотя в то же время ушлое правительство отобрало у служивых некоторые социальные льготы, факт остается фактом - кошельки защитников Родины заметно потолстели. Но это - что касается офицеров. Что же до солдат и сержантов контрактников, то их денежное довольствие в том же 2012 году выросло примерно в 2 раза - в среднем с 12-13 тысяч рублей до 22-23 тысяч. Да так с тех пор и "застряло" на том же уровне. Что мало-помалу стало сказываться и на привлекательности (престижности) контрактной службы. Хлопцы, ранее рвавшиеся служить за такие деньги в армии, стали находить на гражданке более прибыльную работенку. А это стало тормозить планы Минобороны по набору контрактников. И военное ведомство ударило в тревожные колокола. Вот как объясняет ситуацию заместитель министра обороны Татьяна Шевцова:

- Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить денежное довольствие это й категории военнослужащих. К сожалению, с учетом того, что индексация была проведена один раз в прошлом году, денежное довольствие у контрактников, мы считаем, находится не на том уровне, на котором должно быть. К тому же надо обеспечить возможность контрактникам снимать жилье. То есть, повысить расходы на поднаем. Мы думаем, что эти две причины будут служить дополнительным стимулом для того, чтобы молодые ребята шли служить к нам по контракту.

О чем же речь? О том, что, скажем, семейному солдату-контрактнику приходится снимать квартиру в городе за 25 тысяч рублей, а ему на поднаем выделяется 15 тысяч. Получается, что еще 10 тысяч ему приходится выкладывать из собственного кармана. То есть, отдавать чуть ли не половину своего денежного довольствия. И еле сводить концы с концами. Такая житуха и отбивает желание человека служить. И если зажимистый Минфин все-таки поймет проблему и откликнется на просьбу Минобороны, ситуация может заметно измениться к лучшему. Иначе планы военного ведомства по дальнейшему увеличению количества солдат и сержантов-контрактников могут не сбыться. А "жадность" Минфина может привести к тому, что профессиональное ядро армии начнет уменьшаться. Что неизбежно повлияет на боеспособность войск.

А вот денежное довольствие офицерского состава, по словам Шевцовой, сейчас не нуждается в таких мерах:

- Мы держим среднее денежное довольствие (офицеров, - ред.) по уровню ведущих отраслей нашей экономики. На этот счет тоже есть Указ президента, который обязывает соблюдать эту тенденцию. В этом году запланирована очередная индексация, которая будет произведена с 1 октября. И в части повышения денежного довольствия мы этот уровень соблюдаем, – сказала она.

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru