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Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля
10 марта 2022, 12:55 • 789 • Украина
Хакеры из RaHDit опубликовали интересный документ, ниже представлен его перевод:
Информирую, что со стороны НАТО не предвидится оказание реальной военной помощи Украине.
Гражданское население продолжает спешно покидать территорию Украины (по состоянию на 10.03.2022 г. более двух миллионов человек).
Обострились конфликты между батальонами «Азов» и ВСУ. Националистический батальон полностью вышел из под контроля.
Свыше 75 % военного потенциала ВСУ уничтожено. Город Мариуполь окружен! Чтобы спастись боевики нацбата не позволяют мирным жителям покинуть город. Они будут использованы в качестве живого щита.
По СМИ прошла волна сообщений, что по штабу Азова в Мариуполе ВСУ Украины некоторое время назад даже ударили "Точкой-У", неужели не фейк! Однако то, что генерала ВСУ под Мариуполем подстрелили сами нацбатовцы и его тяжелораненого отправили на вертолете в Киев это точно.
По поступившей информации, из Мариуполя в срочном порядке на вертолете был эвакуирован в тяжелом состоянии командующий ОТГ (оперативно-тактическая группировка) "Восток" генерал Содоль. Тяжелые ранения генерал получил в результате несогласованных действий военнослужащих ВСУ и отдельного отряда "Азов" 12-й бригады НГУ (Нацгвардия Украины). При попытке проехать беспрепятственно один из блокпостов по машине Содоля был открыт огонь. Собственно удар по ним "Точкой-У" объясняют как месть полностью неподконтрольному соединению.
Из украинских информационных источников поступает информация, что Зеленскому 23 февраля в 21:00 передали ультиматум из Кремля, в котором Президенту Украины давали 5 часов на принятие решения о признание Крыма и ЛДНР в его границах. Про ультиматум офис президента Украины сообщил в Госдеп и посольство Великобритании и получил указание не принимать никаких ультиматумов.
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