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Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля

10 марта 2022, 12:55  •  789 • Украина

Хакеры из RaHDit опубликовали интересный документ, ниже представлен его перевод:

Информирую, что со стороны НАТО не предвидится оказание реальной военной помощи Украине.
По состоянию на 9 марта 2022 г. Более 40% территории Украины захвачены и контролируются подразделениями ВС России.

Гражданское население продолжает спешно покидать территорию Украины (по состоянию на 10.03.2022 г. более двух миллионов человек).
Обострились конфликты между батальонами «Азов» и ВСУ. Националистический батальон полностью вышел из под контроля.
Свыше 75 % военного потенциала ВСУ уничтожено. Город Мариуполь окружен! Чтобы спастись боевики нацбата не позволяют мирным жителям покинуть город. Они будут использованы в качестве живого щита.

По СМИ прошла волна сообщений, что по штабу Азова в Мариуполе ВСУ Украины некоторое время назад даже ударили "Точкой-У", неужели не фейк! Однако то, что генерала ВСУ под Мариуполем подстрелили сами нацбатовцы и его тяжелораненого отправили на вертолете в Киев это точно.


По поступившей информации, из Мариуполя в срочном порядке на вертолете был эвакуирован в тяжелом состоянии командующий ОТГ (оперативно-тактическая группировка) "Восток" генерал Содоль. Тяжелые ранения генерал получил в результате несогласованных действий военнослужащих ВСУ и отдельного отряда "Азов" 12-й бригады НГУ (Нацгвардия Украины). При попытке проехать беспрепятственно один из блокпостов по машине Содоля был открыт огонь. Собственно удар по ним "Точкой-У" объясняют как месть полностью неподконтрольному соединению.

Из украинских информационных источников поступает информация, что Зеленскому 23 февраля в 21:00 передали ультиматум из Кремля, в котором Президенту Украины давали 5 часов на принятие решения о признание Крыма и ЛДНР в его границах. Про ультиматум офис президента Украины сообщил в Госдеп и посольство Великобритании и получил указание не принимать никаких ультиматумов.

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