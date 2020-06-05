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Батальон НАТО покидает Литву

05 июня 2020, 14:55  •  51 • Война
Соединённым Штатам теперь не до Прибалтики
Литву покидает механизированный батальон, оснащённый танками Abrams (США). Техника и военнослужащие отправляются в Германию, а оттуда – в Техас. В Вильнюсе уже заявили, что это серьёзная потеря не только для Литвы, но и для всей Прибалтики.
«Батальон находился в стране с осени прошлого года и принял участие в целом ряде учений. В его состав входит более 500 военных, а также более ста единиц боевой техники, включая танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Планировалось, что батальон присоединится и к крупнейшим манёврам НАТО Defender-2020, но они в итоге были отменены из-за коронавируса. COVID-19 заболело несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве»,
– сообщает издание Euronews.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис надеется, что американцам понравилось в Литве, где они смогли пройти курс боевой подготовки на полигоне Пабраде. Благодаря присутствию войск НАТО была проложена новая железнодорожная ветка для перевозки тяжёлой техники к полигону, военные первыми и испытали новую железную дорогу. Руководство Альянса не раз с беспокойством отмечало, что литовская инфраструктура находится в ужасающем состоянии, хотя именно в Литве находится больше всего объектов НАТО – по сравнению с другими странами Балтии.
«Американские танки, которые находились в нашей стране, были фактором сдерживания. Нам необходимо постоянное присутствие американских военных. Передовые батальоны НАТО обеспечивают нашу безопасность»,
– цитирует Euronews Раймундаса Кароблиса.
Но хотят ли в Вашингтоне сегодня беспокоиться о безопасности Прибалтики?
«Восточный фланг НАТО вызывает беспокойство у всего Североатлантического альянса, потому что этим странам выгодно получать финансовую поддержку от США. Страны Балтии, Польша и Украина очень рьяно выступают против России и за непосредственную поддержку Соединёнными Штатами. Они бы хотели, чтобы США целенаправленно находились на их территории и постоянно поддерживали грантами экономику этих государств»,
– прокомментировал уход механизированного батальона США из Литвы военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в интервью изданию Baltnews.
Однако, по его мнению, в Соединённых Штатах сегодня не собираются тратить деньги на Прибалтику, Вашингтону важно решать свои проблемы.
«Не до этого сегодня Соединённым Штатам, когда в стране уже 40 миллионов безработных и вся страна пылает в протестных выступлениях. В этих условиях, конечно, американцам не хотелось бы тратить деньги на разворачивание и содержание своих подразделений в Прибалтике. Вот почему они стали сворачиваться, убирать бронетанковую технику и свой личный состав, даже если факт этот слишком огорчил не только Литву, но и Латвию с Эстонией»,
– отметил эксперт.
Соб. корр. ФСК
На фото. Батальон НАТО покидает Литву, источник – Euronews

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