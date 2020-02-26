Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Агентов Путина в политическом полку США прибыло
В «Единой России» прокомментировали сообщения СМИ о смене главы партии
Сейчас "либерал", а в Чечне 20 лет назад своих подставлял (Руслан Оста...
Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
Главная / Политика

Баталина опровергла информацию об объединении "Единой России" и ОНФ

26 февраля 2020, 20:39  •  12 • Политика

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина опровергла публикацию "Медузы" о смене у партии "Единая Россия" названия и объединении с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И, насколько я сегодня видела в комментариях, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта", - сказала она в среду журналистам. "Никаких разговоров о возможном объединении с ОНФ не ведется", - подтвердила Баталина.

Отвечая на вопрос, какова вероятность проведения внеочередного съезда партии после голосования по поправкам в Конституцию РФ, депутат заметила, что в партийных документах нет понятия очередной или внеочередной съезд. "Есть определенные регламенты, которые предусмотрены уставом партии "Единая Россия" о том, как именно созывается съезд: съезд проводится не реже одного раза в год", - напомнила она. Баталина добавила, что вопрос о проведении партийного съезда сразу после голосования о поправках к Конституции в "Единой России" не обсуждается.

Ранее в беседе с ТАСС информацию о якобы планируемом объединении "Единой России" и ОНФ и смене председателя партии опроверг замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов. По его словам, в партии не обсуждали "ни один из аспектов этого проекта".

Во вторник издание "Медуза" сообщило, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" якобы планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом и сменить название партии. Кроме того, по данным издания, в новой структуре будет три сопредседателя, при этом нынешний председатель единороссов Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 20:39
Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть
26 февраля 2020, 10:54
Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы
26 февраля 2020, 19:24
В «Единой России» прокомментировали сообщения СМИ о смене главы партии
25 февраля 2020, 20:39
В Совфеде назвали неоригинальным план Киева по возвращению Крыма
26 февраля 2020, 16:09
Путин охарактеризовал свое общение с судьями
26 февраля 2020, 19:24
Конституция в деталях: Владимир Путин обсуждает поправки с рабочей группой. Онлайн-трансляция
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
26 февраля 2020, 03:09
"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.