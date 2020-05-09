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Бастрыкин распорядился незамедлительно реагировать на проявления агрессии к медикам и полицейским

09 мая 2020, 01:35  •  62 • В России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание, на котором были подведены итоги о проделанной в текущем году работе.

В частности, в Санкт-Петербурге руководители следствия заявили о раскрытии практически всех особо тяжких преступлений: убийств, изнасилований и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

В Москве оказались оконченным расследование 1200 уголовных дел, 75% из которых тяжкие и особо тяжкие составы. Участниками совещания отмечены и другие положительные результаты следственной работы и в других подразделениях.

- С учетом сложившихся эпидемиологических условий взаимодействие с другими правоохранительными органами сохраняется на высоком уровне с использованием современных средств коммуникации, позволяющих проводить совместные совещания дистанционно и эффективно координировать работу, - заявил Бастрыкин, и поздравил всех сотрудников органов следствия с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые непосредственно ведут борьбу с пандемией, а также к сотрудникам полиции, осуществляющим контроль за соблюдением установленных требований, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

Также Александр Бастрыкин сказал о важности сохранения исторической правды в условиях известных фактов реабилитации нацистских преступников: «Необходимо, чтобы современное поколение помнило и знало, какой огромной ценой нам досталась эта Победа, и понимало необходимость надежной защиты своего Отечества. Лучшим подарком нашим предкам будет сохранение памяти об их неоценимых заслугах перед Родиной».

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