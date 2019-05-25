Бастрыкин "обеднел" на треть, но приобрел квартиру: Опубликована декларация главы СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин опубликовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.

Как указано в документе, в прошлом году Бастрыкин заработал 11,5 миллиона рублей. В 2017 году доход следователя составил 16,5 миллиона рублей.

За прошедшее время он и его семья также стали владельцами новой квартиры (в 2017 была указана только одна). Кроме того, семье Бастрыкина принадлежат две дачи.

Что касается супруги главы СК, то в 2018 году ее доходы выросли с 4,5 миллиона рублей до 6,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов работают с делами, связанными с деятельностью госкорпорации "Роскосмос", уже пять лет. Об этом рассказал глава СК России Александр Бастрыкин. По словам следователя, в госкорпорации воруются "миллиарды”.