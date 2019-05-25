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Бастрыкин "обеднел" на треть, но приобрел квартиру: Опубликована декларация главы СК

25 мая 2019, 04:39  •  43 • Политика
Согласно декларации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в 2018 году он заработал на пять миллионов меньше, чем в 2015. Несмотря на "обеднение" почти на треть, у его семьи появилась новая квартира.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин опубликовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.
Как указано в документе, в прошлом году Бастрыкин заработал 11,5 миллиона рублей. В 2017 году доход следователя составил 16,5 миллиона рублей.
За прошедшее время он и его семья также стали владельцами новой квартиры (в 2017 была указана только одна). Кроме того, семье Бастрыкина принадлежат две дачи.
Что касается супруги главы СК, то в 2018 году ее доходы выросли с 4,5 миллиона рублей до 6,9 миллиона рублей.
Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов работают с делами, связанными с деятельностью госкорпорации "Роскосмос", уже пять лет. Об этом рассказал глава СК России Александр Бастрыкин. По словам следователя, в госкорпорации воруются "миллиарды”.

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