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Бастрыкин провел совещание с сирийскими коллегами на базе Хмеймим
04 июля 2018, 00:39 • 40 • В России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Сирийскую Арабскую Республику, где встретился с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и Министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром.
Собеседники договорились о развитии и укреплении сотрудничества в юридической сфере и, в частности, для фиксации следов преступлений и их последующего предоставления в международные уголовные инстанции и проведении совместных форумов и конференций по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере уголовного судопроизводства.
Находясь в Дамаске, председатель СК России обсудил российско-сирийское военное сотрудничество с командующим группировкой вооруженных сил России в Сирии Александром Журавлевым.
Прибыв на авиабазу в Хмеймиме, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей Следственного комитета, о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирии.
"Председатель СК России наградил особо отличившихся следователей. Ведомственных наград Следственного комитета были также удостоены генерал Али Мамлюк, генерал-полковник Александр Журавлев и российские военнослужащие. Александр Бастрыкин пожелал всем, кто служит вдали от Родины, крепости духа, успехов в выполнении служебного долга и благополучного возвращения на родную землю", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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