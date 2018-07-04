Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Гангстер от политики!" Станкевич припомнил все ГРЕХИ Трампа. Вечер с ...
Лает, а не кусает! Кедми открыл правду о цепном псе Трампа! Вечер с Владимиром С...
Порошенко заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года
Трудный выбор
Главная / В России

Бастрыкин провел совещание с сирийскими коллегами на базе Хмеймим

04 июля 2018, 00:39  •  40 • В России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Сирийскую Арабскую Республику, где встретился с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и Министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром.

Собеседники договорились о развитии и укреплении сотрудничества в юридической сфере и, в частности, для фиксации следов преступлений и их последующего предоставления в международные уголовные инстанции и проведении совместных форумов и конференций по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере уголовного судопроизводства.

Находясь в Дамаске, председатель СК России обсудил российско-сирийское военное сотрудничество с командующим группировкой вооруженных сил России в Сирии Александром Журавлевым.

Прибыв на авиабазу в Хмеймиме, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей Следственного комитета, о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирии.

"Председатель СК России наградил особо отличившихся следователей. Ведомственных наград Следственного комитета были также удостоены генерал Али Мамлюк, генерал-полковник Александр Журавлев и российские военнослужащие. Александр Бастрыкин пожелал всем, кто служит вдали от Родины, крепости духа, успехов в выполнении служебного долга и благополучного возвращения на родную землю", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
03 июля 2018, 01:54
"Вы жалкие клоуны!": Пранкеры ответили СБУ и Бабченко через "Комсомолку"
03 июля 2018, 18:09
"Россия- супердержава, конкурент, но не враг": конгрессмены из США приехали в Госдуму
03 июля 2018, 13:09
Альтернатива «продувке»: вступили в силу изменения в законе о вождении в нетрезвом виде

03 июля 2018, 14:54
На Украине доводят армию до маразма «декоммунизации»
03 июля 2018, 18:09
«На Украине даже не понимают, какую глупость сморозили»: эксперт о реакции Киева на новые названия российских полков
04 июля 2018, 00:39
Бастрыкин провел совещание с сирийскими коллегами на базе Хмеймим
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июля 2018, 01:54
"Вы жалкие клоуны!": Пранкеры ответили СБУ и Бабченко через "Комсомолку"
02 июля 2018, 06:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.07.18
01 июля 2018, 10:54
На Украине «перемогли», то есть перепродали «Джавелины»?
29 июня 2018, 20:24
Валентин Катасонов. Реформы проводит верхушка холуёв по приказу МВФ
30 июня 2018, 23:39
Москва жёстко ответила Литве (Руслан Осташко)
02 июля 2018, 09:56
Кто yбивaeт известных людей в Украине
29 июня 2018, 08:40
Реальная новая оппозиция против вечного Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.