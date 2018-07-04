Бастрыкин провел совещание с сирийскими коллегами на базе Хмеймим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Сирийскую Арабскую Республику, где встретился с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и Министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром.

Собеседники договорились о развитии и укреплении сотрудничества в юридической сфере и, в частности, для фиксации следов преступлений и их последующего предоставления в международные уголовные инстанции и проведении совместных форумов и конференций по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере уголовного судопроизводства.

Находясь в Дамаске, председатель СК России обсудил российско-сирийское военное сотрудничество с командующим группировкой вооруженных сил России в Сирии Александром Журавлевым.

Прибыв на авиабазу в Хмеймиме, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей Следственного комитета, о терроризме и преступлениях против российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирии.

"Председатель СК России наградил особо отличившихся следователей. Ведомственных наград Следственного комитета были также удостоены генерал Али Мамлюк, генерал-полковник Александр Журавлев и российские военнослужащие. Александр Бастрыкин пожелал всем, кто служит вдали от Родины, крепости духа, успехов в выполнении служебного долга и благополучного возвращения на родную землю", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.