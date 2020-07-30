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Бастрыкин приказал создать в СК новый отдел по борьбе с экологическими преступлениями
30 июля 2020, 11:05 • 9 • Политика
Александр Бастрыкин приказал создать в СК новый отдел по борьбе с экологическими преступлениями, что удовлетворяет запросам в обществе, которое обеспокоено проблемой загрязнения среды.
В Следственном комитете России создали новый отдел, который займётся расследованием преступлений в сферах экологии и эпидемиологии. Об этом пишет телеканал "360".
Инициатива о создании подразделения исходила от главы СК Александра Бастрыкина. В него вошли следователи, имеющие опыт в расследовании подобных дел.
Дело в том, что граждане России всё чаще демонстрируют озабоченность проблемами экологии и загрязнения окружающей среды. Кроме того, последствия экологических проблем негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Новый отдел позволит улучшить качество расследования экологических преступлений, в результате которых был нанесён вред здоровью людей, флоре и фауне.
"Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами", - добавили в ведомстве.
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