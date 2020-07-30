Бастрыкин приказал создать в СК новый отдел по борьбе с экологическими преступлениями

В Следственном комитете России создали новый отдел, который займётся расследованием преступлений в сферах экологии и эпидемиологии. Об этом пишет телеканал "360".

Инициатива о создании подразделения исходила от главы СК Александра Бастрыкина. В него вошли следователи, имеющие опыт в расследовании подобных дел.

Дело в том, что граждане России всё чаще демонстрируют озабоченность проблемами экологии и загрязнения окружающей среды. Кроме того, последствия экологических проблем негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Новый отдел позволит улучшить качество расследования экологических преступлений, в результате которых был нанесён вред здоровью людей, флоре и фауне.

"Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами", - добавили в ведомстве.