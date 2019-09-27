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Бастрыкин пригласил преподавателей и студентов Донбасса к себе на стажировку
27 сентября 2019, 22:09 • 49 • В России
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с представителями учебных заведений самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Она прошла в рамках международной студенческой научно-практической конференции "Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений", в здании Всероссийского госуниверситета юстиции (РПА Минюста России).
- Стороны обсудили возможность прохождения студентами и преподавателями ВУЗов самопровозглашенной ДНР стажировок в Московской Академией Следственного комитета России. Александр Бастрыкин пригласил научно-педагогический состав ВУЗов ДНР выступить в Московской академии Следственного комитета России с лекциями о противодействии преступности, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ходе встречи стороны заявили о необходимости развития и поддержания сотрудничества между образовательными учреждениями с целью воспитания будущих поколений профессионалов в правоохранительной сфере.
Договоренности закрепили Протоколом о намерениях сотрудничества между Московской академией Следственного комитета России и образовательными организациями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
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