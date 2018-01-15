Бастрыкин предложил отвадить иностранные СМИ от интернета

Жесткие, но оправданные предложения озвучил на страницах «Российской газеты» глава СКР Александр Бастрыкин.

С ВОЗРАЖЕНИЯМИ В СУД

«Целесообразен внесудебный порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. И блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию. Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде».

СВОЙ - ЧУЖОЙ?

Логичным продолжением пакета антитеррористических законов Яровой-Озерова может стать еще одно предложение Александра Ивановича.

«Вотт министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 году ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения этого министерства. В разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России».

ОБ ИСЛАМИСТАХ И ФАШИСТАХ

«Ряд наших граждан, разделяющие радикальные взгляды, уехали на Украину, где вступили в экстремистские организации либо принимали участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. А кто-то пытался вербовать людей на территории России. Все эти лица устанавливаются и привлекаются к уголовной ответственности. Двое граждан России уже осуждены к реальному лишению свободы на срок 5 и 7 лет», - отметил Бастрыкин.

НАСИЛЬНИКОВ ВЫЯВЛЯЮТ НА 98%

По словам Александра Бастрыкина в 2017 году раскрываемость убийств впервые в новейшей истории России превысила уровень 93 процента, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом - 96 процентов, а изнасилований - 98 процентов.

Кроме этого, за 10 лет сотрудники СКР смогли раскрыть около 67 тысяч преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были приостановлены.

«На учете данных ДНК в Следственном комитете состоят более 16 тысяч генетических профилей, выделенных по результатам исследуемых следов по уголовным делам. Более 2 тысяч добавлено в текущем году. С 2010 года в результате проверки по ДНК-учетам установлено 888 совпадений по генетике, в том числе 566 лиц, а также 322 преступления», - заявил глава ведомства.