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Бастрыкин посетил белорусского коллегу, где встретился с армянским

13 декабря 2019, 22:54  •  15 • В России

По приглашению председателя Следственного комитета Республики Беларусь Ивана Носкевича председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в заседании круглого стола, посвященного актуальным вопросам подготовки кадров для органов предварительного следствия и профилактики преступлений, который прошел городе-герое Бресте.

Участники встречи обсудили развитие двусторонних контактов между следственными ведомствами.

В рамках мероприятия Бастрыкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым и председателем Следственного комитета Республики Армения Гайком Григоряном.

- Такие трехсторонние встречи председателей следственных комитетов в формате Россия-Армения-Беларусь стали конструктивной международной площадкой для налаживания полноформатных контактов между правоохранительными органами стран СНГ. По итогам заседания была выражена общая заинтересованность в необходимости повышения эффективности деятельности органов предварительного расследования, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петрова.

В ходе визита в Беларусь руководители следственных комитетов посетили Беловежскую пущу и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где они возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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