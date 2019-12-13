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Бастрыкин посетил белорусского коллегу, где встретился с армянским
13 декабря 2019, 22:54 • 15 • В России
По приглашению председателя Следственного комитета Республики Беларусь Ивана Носкевича председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в заседании круглого стола, посвященного актуальным вопросам подготовки кадров для органов предварительного следствия и профилактики преступлений, который прошел городе-герое Бресте.
Участники встречи обсудили развитие двусторонних контактов между следственными ведомствами.
В рамках мероприятия Бастрыкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым и председателем Следственного комитета Республики Армения Гайком Григоряном.
- Такие трехсторонние встречи председателей следственных комитетов в формате Россия-Армения-Беларусь стали конструктивной международной площадкой для налаживания полноформатных контактов между правоохранительными органами стран СНГ. По итогам заседания была выражена общая заинтересованность в необходимости повышения эффективности деятельности органов предварительного расследования, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петрова.
В ходе визита в Беларусь руководители следственных комитетов посетили Беловежскую пущу и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где они возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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