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Бастовали против Путина, а досталось Сюткину: Конфуз на "недомайдане" в Минске обнаружила Скабеева
09 декабря 2019, 00:24 • 75 • Политика
Ольга Скабеева обратила внимание на конфуз, случившийся на "недомайдане" в Минске - именно так акцию иронично называли в Сети. Бастующие против Путина и интеграции с Россией вышли с наскоро нарисованными плакатами. На одном из них говорилось: "Хватит плясать под московский бит". Выходит, бастовали против первого лица России, а досталось Валере Сюткину, отметила Скабеева, напомнив об известном хите с аналогичным термином.
В то время как белорусский лидер Александр Лукашенко уехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, в Минске прошли митинги, которые в Сети уже окрестили "недомайданом".
На плакатах активистов были призывы "не пускать москалей" и тому подобное. Пользователи Twitter иронично предположили, что в столицу Белоруссии нагнали народ из Киева, и "батьке надо разобраться". В то же время сами белорусы писали, что не поддерживают националистические настроения, и подобные мероприятия - идея извне.
На тему высказалась и телеведущая, журналистка Ольга Скабеева. Ведущая политического ток-шоу, публикуя один из плакатов с фразой "Хватит плясать под московский бит", написала:
"Досталось и Валере Сюткину".
Действительно, о "московском бите" пел именно Сюткин. А кто плясал? Да все поклонники - и в России, и в Белоруссии, и в любой стране мира, где слышали. Вот и получается, что бастовали против Путина и России, а досталось музыканту...
Фото: t.me/skabeeva.
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