Бастовали против Путина, а досталось Сюткину: Конфуз на "недомайдане" в Минске обнаружила Скабеева

В то время как белорусский лидер Александр Лукашенко уехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, в Минске прошли митинги, которые в Сети уже окрестили "недомайданом".

На плакатах активистов были призывы "не пускать москалей" и тому подобное. Пользователи Twitter иронично предположили, что в столицу Белоруссии нагнали народ из Киева, и "батьке надо разобраться". В то же время сами белорусы писали, что не поддерживают националистические настроения, и подобные мероприятия - идея извне.

На тему высказалась и телеведущая, журналистка Ольга Скабеева. Ведущая политического ток-шоу, публикуя один из плакатов с фразой "Хватит плясать под московский бит", написала:

"Досталось и Валере Сюткину".

Действительно, о "московском бите" пел именно Сюткин. А кто плясал? Да все поклонники - и в России, и в Белоруссии, и в любой стране мира, где слышали. Вот и получается, что бастовали против Путина и России, а досталось музыканту...