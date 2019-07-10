Басманный суд наложил арест на 121,7 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия на наложение ареста на принадлежащие Абызову денежные средства.

Пресс-секретарь Басманного суда в беседе с ТАСС отметила, что судебное постановление до сих пор не обжаловано. Сумма арестованных средств эквивалентна 8,7 миллиарда рублей.

Ранее судом уже были арестованы 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах обвиняемого. Произошло этого 2 апреля, а на следующий день, 2 апреля, были арестованы принадлежащие Абызову два участка и два жилых дома в Подмосковье, а также три квартиры и четыре комнаты в Москве.

Напомним, 27 марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.В настоящее время Абызов находится в следственном изоляторе "Лефортово". Как сообщают правозащитники, бывший чиновник "сидит нормально, ни на что не жалуется и даже все хвалит".

25 июня суд продлил еще на месяц арест Михаила Абызов. При этом ыбло отклонено ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. В то же время защита бывшего министра настаивала на том, что выводы суда первой инстанции и следствия в части сохранения меры пресечения в виде содержания под стражей были необоснованными. Кроме того, заявили адвокаты, причастность Абызова к вменяемым ему преступлениям осталась якобы недоказанной.