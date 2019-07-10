Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Праздник удался: На День независимости США только Пентагон потратил 1,2 миллиона...
Санкций не будет, авиасообщение наладится: Источник рассказал, когда Москва буде...
Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девят...
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин с...
Главная / Политика

Басманный суд наложил арест на 121,7 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

10 июля 2019, 08:54  •  83 • Политика
На 121,7 миллиона евро, размещенных на банковских счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова были арестованы решением Басманного суда города Москвы.
Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия на наложение ареста на принадлежащие Абызову денежные средства.
Пресс-секретарь Басманного суда в беседе с ТАСС отметила, что судебное постановление до сих пор не обжаловано. Сумма арестованных средств эквивалентна 8,7 миллиарда рублей.
Ранее судом уже были арестованы 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах обвиняемого. Произошло этого 2 апреля, а на следующий день, 2 апреля, были арестованы принадлежащие Абызову два участка и два жилых дома в Подмосковье, а также три квартиры и четыре комнаты в Москве.
Напомним, 27 марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.В настоящее время Абызов находится в следственном изоляторе "Лефортово". Как сообщают правозащитники, бывший чиновник "сидит нормально, ни на что не жалуется и даже все хвалит".
25 июня суд продлил еще на месяц арест Михаила Абызов. При этом ыбло отклонено ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. В то же время защита бывшего министра настаивала на том, что выводы суда первой инстанции и следствия в части сохранения меры пресечения в виде содержания под стражей были необоснованными. Кроме того, заявили адвокаты, причастность Абызова к вменяемым ему преступлениям осталась якобы недоказанной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
10 июля 2019, 05:39
«Архаика — это путь в никуда»
09 июля 2019, 23:09
Володин созвал внеочередное заседание Совета думы
09 июля 2019, 11:24
Сенатор Ирина Гехт станет первым замглавы Челябинской области
10 июля 2019, 08:54
В уголовном деле – 20 томов: Украинским морякам ФСБ предъявило окончательное обвинение
10 июля 2019, 08:54
Посол Японии раскрыл, кого из граждан России коснется упрощенный визовый режим
09 июля 2019, 23:09
Путин в интервью Стоуну рассказал о разговорах с Януковичем про Майдан
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшк...
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас г...
10 июля 2019, 02:24
"Хочешь парад - езжай по безвизу во Францию": Порошенко возмутился отменой ...
10 июля 2019, 02:24
"Тяжело на всё это смотреть шестой год": Украинские активисты не понимают, ...
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Кли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
09 июля 2019, 06:54
Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "ценным свидетелем" Украины по MH17
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фоне гибели 14 моряков в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.