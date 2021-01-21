Башкирия пошла против федеральных властей: Ковид-паспорта перессорили чиновников

4 января Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о возможной выдаче привитым от COVID-19 гражданам некоего документа, сертификата, который давал бы возможность выезжать за границу. Но в некоторых регионах эту информацию восприняли по-своему.

Башкирия пошла против федеральных властей. Там с февраля собираются ввести ковид-паспорта в виде QR-кодов. Их обладателям разрешат не соблюдать многие ограничения, а также людям пообещали скидку на приобретение пряжи, абонементов в бассейны и фитнес-клубы. По мнению местных чиновников, такая мера должна простимулировать людей прививаться от коронавируса.

По словам пресс-секретаря главы Башкирии Дианы Ихсановой, такие QR-коды дадут жителям региона "дополнительные преференции", пишет "Коммерсантъ". С этим мнением категорически не согласны на федеральном уровне.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что такая инициатива может нарушить принцип равноправия жителей России.

"Не будет такого, и не целесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права исходя из результатов вакцинации", - заявила она.

В повестке Госдумы вопрос о введении ковид-паспортов даже не стоит, сообщил Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: ведётся экспертная дискуссия, но единого официального мнения у властей пока нет.

"Эпидемия - не повод делить людей на чистых и нечистых", - высказался глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.