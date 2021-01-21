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Башкирия пошла против федеральных властей: Ковид-паспорта перессорили чиновников

21 января 2021, 07:45  •  80 • Политика
Ковид-паспорта перессорили чиновников. В правительстве считают, что они не нужны, и приводят весомые аргументы. Но в некоторых регионах всё равно хотят поступить по-своему. Например, Башкирия пошла против федеральных властей.
4 января Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о возможной выдаче привитым от COVID-19 гражданам некоего документа, сертификата, который давал бы возможность выезжать за границу. Но в некоторых регионах эту информацию восприняли по-своему.
Башкирия пошла против федеральных властей. Там с февраля собираются ввести ковид-паспорта в виде QR-кодов. Их обладателям разрешат не соблюдать многие ограничения, а также людям пообещали скидку на приобретение пряжи, абонементов в бассейны и фитнес-клубы. По мнению местных чиновников, такая мера должна простимулировать людей прививаться от коронавируса.
По словам пресс-секретаря главы Башкирии Дианы Ихсановой, такие QR-коды дадут жителям региона "дополнительные преференции", пишет "Коммерсантъ". С этим мнением категорически не согласны на федеральном уровне.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что такая инициатива может нарушить принцип равноправия жителей России.
"Не будет такого, и не целесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права исходя из результатов вакцинации", - заявила она.
В повестке Госдумы вопрос о введении ковид-паспортов даже не стоит, сообщил Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: ведётся экспертная дискуссия, но единого официального мнения у властей пока нет.
"Эпидемия - не повод делить людей на чистых и нечистых", - высказался глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

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