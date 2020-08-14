Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка

Прошедшие четыре дня протестов после выборов президента Белоруссии были лишь разминкой - и для силовиков, и для демонстрантов. Такое мнение выразил политтехнолог Марат Баширов. По его словам, самое главное в стране развернётся позднее.

"Самое главное в Белоруссии и вокруг неё - в мире - начнётся завтра, после объявления Лукашенко победителем на выборах", - сделал он свое политическое пророчество.

Отметим, что ранее ЦИК объявила уточнённые результаты президентских выборов в Минске, согласно которым в столице Лукашенко набрал 64,49% голосов избирателей, его соперница из объединённого штаба оппозиции Светлана Тихановская получила 14,92%.

В целом по республике действующего лидера страны поддержали 80,08%.

Пока дата окончательного подведения итогов состоявшихся выборов не оглашена. Согласно плану, итоги голосования должны быть озвучены не позднее 19 августа.

Для официального вступления в должность президент должен пройти инаугурацию, во время которой он принимает присягу. Как сказано на официальном сайте президента Белоруссии, инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня избрания.

Напомним, что действующего президента республики уже поздравили с победой на выборах главы России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии и Китая.