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Башар Асад загоняет Путина в новую ловушку

17 ноября 2019, 21:24  •  53 • Война
Сирийский президент Башар Асад продолжает последовательно ужесточать риторику в отношении Турции. Назвав турецкого президента Реджепа Эрдогана «исламистским фанатиком», он призвал курдов объединить усилия в военной борьбе с Анкарой. Так что теперь Москва оказывается между двух огней.
Асад хочет новой войны, Россия пока молчит
Башар Асад на восьмом году гражданской войны в Сирии умудрился окончательно склонить чашу весов в Курдистане на свою сторону. 22 октября, напомним, Россия и Турция подписали соглашение о создании буферной зоны на северо-востоке Сирии и выводе из приграничного региона Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляли именно курды.
Добиться российско-турецкого соглашения удалось после двух недель беспощадных бомбардировок и артиллерийских обстрелов Анкарой контролируемых курдами районов, за которыми последовало наземное вторжение.
Еще один фактор — это предательство американцами курдов: президент США Дональд Трамп после пяти лет тесного союза с курдскими ополченцами внезапно объявил, что больше не намерен поддерживать их.
Россия и Турция заявили, что перемирие будет соблюдено, но с тех пор боевые действия продолжаются. Сам Башар Асад, окрыленный успехами, теперь заявляет о желании вернуть под свой контроль все курдские районы Сирии.
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Ранее официальный Дамаск отказывал курдам во многих вопросах, в том числе — государственного признания курдского языка. Но за годы войны Асад все же изменил курс: вероятно, курдская автономия будет указана в новой сирийской Конституции, которая разрабатывается Дамаском вместе с Москвой и Тегераном.
И хотя ранее Сирийские демократические силы отклонили призыв Министерства обороны Сирии о присоединении своих войск к Сирийской арабской армии, Башар Асад не намерен сдаваться: он продолжает убеждать курдов объединиться ради «борьбы с турецким захватчиком». Россия пока молчит.
О том, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, «Свободная пресса» поговорила со старшим научным сотрудником НИИ стратегических исследований, профессором Денисом Миргородом.
«СП»: — Как вы полагаете, какую позицию Россия должна занять в «курдском» вопросе: протурецкую или антитурецкую, учитывая, что противостояние Турции и Курдистана — не наша война?
— Россия уже давно заняла четкую позицию о сохранении интегрированности Сирии на возможных принципах федерализации. Здесь мы крайне последовательны не только в Сирии, но и, например, на Украине. С учетом этого наше видение в вопросе с сирийским Курдистаном скорее просирийская.
Здесь также нужно отметить фактор последовательности нашей ближневосточной, да и глобальной повестки. Именно последовательность и то, что правящие режимы могут полагаться на нас, является главной причиной успеха нашей внешнеполитической деятельности.
Об этом, кстати, следует помнить и курдам, которые стали жертвами беспринципности и циничного подхода Вашингтона. Однако не учитывать интересы Турции мы тоже не можем, именно поэтому удалось договориться о совместном патрулировании, допуске Сирийской арабской армии и отсутствии реакции со стороны Турции на их присутствие в курдских районах.
«СП»: — Если мы не поддержим Дамаск, как там отреагируют? Посчитают Москву предателем?
— На позицию Дамаска, полагаю, это никак не повлияет. Конечно, они хотят более активных действий с нашей стороны в этом направлении, но они банально не могут требовать, являясь заложниками ситуации.
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«СП»: — Если Сирия столкнется с Турцией в Курдистане, не получим ли мы новую горячую точку на Ближнем Востоке? То есть реальные сроки окончания гражданской войны отодвигаются?
— Для Сирии и для нас сейчас, на самом деле, близка конечная цель — возвращение кризиса, который будет длиться ещё долго, в политическое русло. Если удастся убедить курдов, что лучше существовать на правах широкой автономии с Асадом, чем между турками, халифатовцами и самой Сирией.
Предательство со стороны США их, по идее, должно только подтолкнуть к этому. Смущает только раздражение сирийских курдов и их реакция на наше совместное с турками патрулирование территории Курдистана, но это эффект скорее временный и, возможно, подстегиваемый извне.
«СП»: — Какую позицию в «курдском» вопросе займут американцы, увидев, что контроль над Курдистаном получают Москва и Дамаск?
— Для меня ход американцев в Курдистане стал неожиданным. Однако соглашусь с теми, кто считает, что Дональд Трамп начал предвыборную гонку. Он вывел войска из основной части Курдской территории под предлогом того, что дело сделано; при этом оставил военных контролировать нефть, хотя это шаг более номинальный на данный момент.
Самое главное — убил главного «плохого парня» (Абу Бакра аль-Багдади — лидера «Исламского государства» * - авт.), что делает для американского обывателя Трампа победителем ИГИЛ. На кону президентское кресло, а это «ценнее» судьбы курдов, поэтому вероятность того, что этот народ отдали Дамаску и Москве весьма высокая. При этом ещё и туркам помогли, с которыми нужно искать новые точки соприкосновения.
*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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