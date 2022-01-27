Баш на баш: Польша выставила требования к инспекции России по проверке ПВО

Представители польского правительства заявили об особых условиях, на которых они согласны дать доступ инспекции России.

Польские власти согласны допустить инспекцию из России на объекты противовоздушной обороны на особых условиях. Так, они требуют провести проверку "ракетной деятельности" в Калининградской области. В обмен они согласны пустить представителей России на объекты ПВО, принадлежащие США, в Румынии и Польше.

Данное предложение входит в ответ Вашингтона Москве о требованиях по гарантиям безопасности. Белый дом провел ряд предварительных консультаций с европейскими партнерами, инспекции систем противовоздушной обороны могут статья частью контура безопасности и сделать военные действия более прозрачными.

Цель инспекции – убедить Россию в отсутствии враждебных намерений со стороны НАТО и показать, что установки ПВО в Польше и Румынии невозможно использовать в наступательных целях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.