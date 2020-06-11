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Баррикады, жёсткие требования и громкие лозунги: Протестующие в Сиэтле отвоевали часть города

11 июня 2020, 15:00  •  53 • В мире
В Сиэтле протестующие отвоевали часть города. Целых шесть кварталов они провозгласили "автономной зоной". Они выстроили баррикады, озвучили жёсткие требования и громкие лозунги.
Активисты потребовали отставки мэра Сиэтла – главы Демократической партии Дженни Дюркан. Но она может остаться на своём посту, если пойдёт навстречу протестующим – распорядится прекратить бюджетное финансирование полиции.
Демонстранты возвели баррикады, огородив "автономную зону" в центре Сиэтла. Американские СМИ сообщают, что в целом всё проходит мирно. Инцидентов и агрессивных столкновений не отмечается. Активисты также захватили восточный участок полиции города.
Представитель митингующих Кшама Савант заявила: Сиэтл должен видеть настоящее лицо восстания. Она озвучила и главную цель вышедших на улицы – освободить город от продажных чиновников и корпоративных политиков. Американцы требуют уволить всех сотрудников полиции. Вместо нынешней правоохранительной системы должна появиться новая система общественной безопасности.
Массовые протесты в США были спровоцированы убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

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