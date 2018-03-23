Барон Трампгаузен

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Он потребовал составить список товаров КНР, подпадающих под новые американские пошлины, и инициировать иск против Пекина в ВТО. В ответ Китай намерен ввести пошлины на импорт ряда товаров из США.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий