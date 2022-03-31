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«Барнаул-Т» задействован в ходе специальной военной операции
31 марта 2022, 07:35 • 100 • Украина
Комплект средств автоматизации противовоздушной обороны Вооруженных средств России «Барнаул-Т» задействован для обеспечения взаимодействия различных средств ПВО в ходе специальной военной операции.
Министерство обороны России в понедельник, 28 марта 2022 года, опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть модуль разведки и управления 9С932-1 на гусеничном шасси МТ-ЛБу комплекта средств автоматизации противовоздушной обороны «Барнаул-Т».
Комплекс средств автоматизации ПВО «Барнаул-Т» предназначен для создания многоуровневой автоматизированной системы управления силами противовоздушной обороны, от соединения до стрелка-зенитчика, для управления противовоздушным боем.
С 24 февраля 2022 года Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, а также демилитаризации и денацификации Украины.
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