Бархатный майдан в Армении: геополитические риски для России

• 33 • Аналитика

После 10 дней армянского «Бархатного майдана», премьер и бывший президент Армении Серж Саргсян решил повторить «подвиг» Януковича и подал в отставку. Националисты и евроориентированные либералы празднуют победу, но судя по развитию событий, уличная активность здесь была лишь прикрытием «кабинетного переворота». То есть элита, немалая часть которой работала на ЦРУ, договорилась о смене Саркисяна и «переориентации» Армении на Запад. Для Армении это грозит настоящей катастрофой, впрочем, и для России потери будут далеко не маленькими.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в сообщении Саргсяна. Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам. «Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране», — заявил Саргсян.

Неожиданным это заявление стало в первую очередь для тех кто невнимательно следил за событиями: еще утром СМИ сообщили что к студентам и школьникам присоединились несколько десятков военных, которые спокойно покинули расположение своих частей.

Судя по всему, местная элита начала вести переговоры с майданщиками за спиной у Саргисяна. Так, освобожденный в понедельник из-под стражи лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в понедельник встречался в СИЗО с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном. «Он пришел в мою камеру, и сегодня вечером мы об этом поговорим. Я предлагаю взять паузу пару часов, чтобы посмотреть, как развиваются события», — сообщил Пашинян журналистам.

Собственно, данное заявление оставляет только один вопрос — Саргисян «купил» себе возможность спокойной жизни, уйдя в отставку, или его приближенные решили быстро «перепрыгнуть» в другой лагерь.

Тем более что в том лагере им уже стелили «друзья» из ЦРУ. Напомним, в середине марта в сеть попали материалы о структуре американской резидентуры, действующей на территории Республики Армении и Грузии. «Кроме должностей послов и представительств Агентства США по международному развитию (USAID), предусматривающих разведывательные функции, на территории Республики Армения к шпионажу в пользу США причастны не менее 20 человек», — указывается в документах. В период с 2016 по 2017 год оборот средств через данные организации превысил 1,5 млрд. долларов. Там же рассказывается об американских сотрудниках Центрального разведывательного управления в Республике Армения под прикрытием дипмиссии, среди которых, например, известный по Украине майор Эрик Ларсен — сотрудник военного атташе, представитель Агентства США по уменьшению угроз (DTRA), куратор проектов по расширению сети американских биолабораторий в Армении, Молдавии, Украине, Азербайджане. Но самое главное — «слив» показал, кто уже работает на ЦРУ в действующей власти Армении. Среди завербованных и «ограниченно сотрудничающих» должностных лиц, по данным упомянутого сайта, оказались: министр обороны РА Виген Саргсян, чьи солдаты так бодро поддержали «Бархатный майдан», министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, координатор проекта создания в Армении американских биолабораторий, посол Армении в Ватикане и Мальте Микаэл Минасян, член ПАСЕ Самвел Фарманян, первый замглавы Аппарата Президента Армении Алексан Арутюнян.

Чем грозит Армении приход к власти майданщиков? Само собой, разрыв отношений с Россией и курс на ассоциацию с ЕС приведет к разрушению экономики уже просто потому, что Армения во многом зависит от переводов из России.

Приток денежных переводов из России в Армению на имя физических лиц в некоммерческих целях через банковскую систему составил $1 064,9 млн, денежные переводы из России выросли на $168 млн, или 18,7%. По данным Центробанка страны, основная доля притока денежных переводов приходится на Россию — 60,3%, всего в республику из-за рубежа поступило более чем $1 756,4 млн. Чтобы было понятней, прямые иностранные инвестиции в Армению за 2015 год составили 180,5 миллиона долларов. И это только переводы, не говоря, что РФ покупает 20% от всего импорта Армении. Разрыв отношений с Россией, выход из Евразийского союза и дальнейшие «проевропейские шаги», вроде присоединения к санкциям неминуемо приведут к повторению украинского сценария с расторжением экономических отношений и переход под прямую зависимость от МВФ, а значит, от США.

Однако курс страны на евроинтеграцию, выход из ЕАЭС — это далеко не самое страшное. Одним из главных требований оппозиции, особенно их националистической части, стала новая жесткая политика по Нагорному Карабаху и возвращение «утраченных территорий». Это самая больная для армянского общества точка — все давно устали от так и нерешенного вопроса после 30 лет вялотекущей войны, и люди требуют развязки.

Более того, ситуацией, несомненно, воспользуется Азербайджан. После «кровавой субботы» в марте 2008 года, когда в результате столкновений между полицией и протестующими против итогов президентских выборов, на которых победу одержал все тот же Серж Саргсян, погибло 10 человек, последовал самый масштабный после заключения Соглашения о прекращении огня в 1994 году кризис в Карабахе. Что помешает сегодня Баку ответить военной операцией на милитаристские заявления пришедшей к власти оппозиции в Ереване, сложно понять. Тем более Баку имеет за спиной мощного союзника — в последний раз, когда там было обострение, среди вероятных участников конфликта появилась и Турция, как союзник Азербайджана, что ставит под угрозу вообще все Ближневосточные страны. В последнее время там удалось достигнуть некой стабильности, но как только националисты доберутся до власти, то война может вспыхнуть по новой — и тогда мало не покажется никому, особенно если Запад постарается протолкнуть туда армию НАТО под эгидой миротворцев».

Россия к перевороту в Ереване отнеслась внешне спокойно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны. «Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле ситуацию с протестами в Армении угрожающей стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что в России внимательно наблюдают за происходящим в Армении. «Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал он.

Политики и эксперты в целом разделились на два лагеря: «никуда она не денется» и «она нам сильно и не нужна». Притом за второй вариант активно выступают и либералы из «Эха Москвы» и ряд патриотов.

Давайте же рассмотрим, чем грозит России переворот в Армении.

В первую очередь, приход проамериканских сил будет означать выход Армении из ОДКБ и требование вывода российской группировки. 102 военная база является составной частью группы войск в Закавказье, относящейся к Южному военному округу РФ. Основная часть российских войск расположена в Гюмри, база полностью укомплектована военными-контрактниками. Общая численность — от 4 до 5 тысяч человек. В состав 426-й авиационной группы, расположенной на аэродроме в Эребуни, из России были переданы истребители МиГ-29, а 988-й зенитно-ракетный полк на базе Гюмри получил ракетные комплексы С-300В. В Армении также находится группировка российских пограничных войск – группа «Армения», иначе Пограничное управление ФСБ России в Армении, которое охраняет армянскую границу с Ираном и Турцией. Сейчас вопрос «зачем оно нам надо» уже не задается. Только 19 января этого года появилась информация о попытке проникновения в Армению членов ТОЗР ИГИЛ с территории Турции, на границах которой скопилось их немалое количество. Сейчас их ловят наши пограничники, но кто их остановит завтра, когда они уйдут, а страна провалиться в хаос? И ведь идут они не в Армению, а с прицелом на наш Северный Кавказ. Впрочем, потеря военных баз в Армении опасна не только и не сколько проникновением боевиков-исламистов. С уходом оттуда мы теряем контроль на Закавказьем, отдавая его на откуп США и Турции. «Свято место пусто не бывает», и на место наших военных практически точно придут американские, не зря же они так долго обхаживали местный генералитет. Притом придут они туда скорей всего со своим ПВО, что существенно осложнит жизнь нашей группировки в Сирии. Что еще хуже, молчаливый уход России из Армении может спровоцировать огромное прозападное лобби в Казахстане, где и так уже во всю идет работа по «переформатированию» под США.

Понесет Россия и убытки в экономике. Не такие страшные как в потери в геополитике, но тоже довольно болезненные. Экспорт России в Армению в 2017 году составил 1 231 907 752 долларов, увеличившись на 28,69% (274 654 510 долл. США) по сравнению с 2016 годом. Притом, это далеко не нефть и газ, а в основном уже переработанная и высокотехнологичная продукция. 34,86% от всего объема экспорта России в Армению составили минеральные продукты; 17,82% — машины, оборудование и транспортные средства; 16,38% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; около 10% — металлы и изделия из них.

Естественно, полный разрыв в один момент не наступит, это произойдет в течение двух-трех лет, а миллиард двести миллионов хоть и не критичная сумма для российской экономики, но и не настолько маленькая, особенно в условиях все более обостряющейся санкционной войны.

Однако, наибольшую опасность представляет даже не приход к власти южных майдановцев, а дестабилизация всего региона. То есть возобновление Карабахского конфликта, где Россию, как посредник между Арменией и Азербайджаном, будет вынуждена вмешаться в той или иной форме. Притом вмешиваться придется под прессом западного давления. Это и повод «выбросить» оттуда «ничего не решившую» Россию, и повод ввести «миротворцев» НАТО, да и лишний раз попинать «диктатора Путина», который не дает демократично резаться армянам с азербайджанцами, а затем обвинить во всем Россию, никто не упустит. Аукнется война в далеком Карабахе и у нас внутри страны. Численность армян в России, по данным переписи, составила 1 млн. 182,4 тыс., азербайджанцев — 603 тыс. человек. Естественно каждый из них будет болеть «за своих» и там где они будут пересекаться, начнутся стычки. Думаю, те же жители Волгограда помнят, как в 90-е диаспоры жгли друг другу ларьки и автомобили. А теперь представим, что к проживающим уже добавятся толпы беженцев, со своим горем и рассказами об ужасах, устроенных противником. И у каждой стороны будет своя правда. В общем, для ФСБ и МВД работы будет непочатый край. А учитывая, что правоохранительные органы у нас и так используют для затыкания всех дыр — от коррупции и исламских террористов с «украинскими патриотами» до строительства стадионов к чемпионату мира, ничего хорошего такая перспектива не сулит.

Это, конечно, далеко не все угрозы, которые возможны при худшем сценарии, одно понять довольно просто — при любом раскладе, в случае прихода ставленников ЦРУ к власти в Ереване сильно проиграют все: и Россия, и Армения. В выигрыше останутся только «заокеанские партнеры». Впрочем, надеемся, что за внешним спокойствием все это не хуже нас понимают и в Кремле. И готовят адекватный ответ — симметричный или не очень.

Источник



Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники