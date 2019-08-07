«Бархатная революция» в Чехословакии и современная Россия

История одной удавшейся провокации

17 ноября 2019 года исполнится 30 лет со дня начала «бархатной революции» 1989 года в Чехословакии. Появившаяся с тех пор информация о причинах и движущих силах этого события наводит на некоторые мысли о попытках раскрутить сегодня движение протеста в России.

Как показывают факты, «бархатная революция» в Чехословакии не имела никакого отношения к народному волеизъявлению народа. Она была результатом заговора в государственных силовых структурах, поставивших перед собой цель свергнуть «ортодоксальное коммунистическое руководство» Густава Гусака. Основным источником этих сведений стал один из главных организаторов и исполнителей заговора поручик чешской безопасности Людвиг Зифчак, давший в 1990 году показания перед парламентской комиссией и подробно рассказавший о том, «как это было».

За полгода до «бархатной революции» поручик Л. Зифчак получил задание от своего непосредственного руководства внедриться в среду диссидентов и стать в ней активистом. Далеко не все в системе органов безопасности ЧССР были посвящены в данный план. Прослеживается лишь короткая цепочка от Зифчака до начальника чешской контрразведки генерала Алоиза Лоренца. Другие руководители чешской безопасности не были причастны к заговору. А. Лоренц считался самым влиятельным и талантливым контрразведчиком. В его бытность резидентуры ЦРУ и СИС в Праге многократно увеличились, превратившись в центры «диссидентского роения». А. Лоренц не только не пресекал их деятельность, но, как показали дальнейшие события, как минимум не мешал ей.

По его заданию Людвик Зифчак получил фальшивое имя Милан Ружичка и стал издавать мелкий нелегальный студенческий листок. Спецоперация готовилась очень тщательно, с соблюдением всех правил конспирации. Поручику Зифчаку был выписан полный комплект безукоризненных документов как Милану Ружичке, и с этими документами он поступил учиться в финансовый институт в городе Остраве. Стал настоящим студентом, правда, в возрасте 28 лет.

Вскоре Зифчак сумел завести знакомство с известной диссиденткой Анной Шабатовой, а она свела его со своим мужем Петром Углем (Uhl) – ещё более известным чехословацким диссидентом. Угл предложил Ружичке организовать студенческое движение против правящего режима, причём в масштабах всей страны. Новоявленный активист охотно согласился и справился с поручением блестяще! В Чехословакии в 1989 году возник целый ряд студенческих организаций, но именно Независимый студенческий союз (НСС), который организовал и возглавил «студент Ружичка», стал самым влиятельным и многочисленным из них. В НСС числилось около 2000 активистов. Разумеется, Зифчаку помогали в этом деле его соратники из госбезопасности, которые тоже вошли в руководство союза. Это были точно такие же «студенты» c фальшивыми именами – после демонстрации 17 ноября 1989 года все они бесследно исчезли, а потом их так и не смогли отыскать.

Поручику Зифчаку при создании его студенческой организации большую помощь оказала реклама этой «общественной инициативы» по всем зарубежным радиоголосам. Они не только рекламировали новоявленного вождя, но и сыграли большую роль в организации выступления студентов 17 ноября. Тесная связь между подрывными радиостанциями и американскими спецслужбами общеизвестна, и это означает, что за «бархатной революцией» в Чехословакии стояли спецслужбы США. Угл и Шабатова были на связи с резидентурой ЦРУ в Праге, но это не смущало Лоренца. По его указанию Зифчак через НСС организовал в Праге студенческую демонстрацию 17 ноября 1989 года. Дата была выбрана со смыслом – ровно 50 лет назад нацистами была разогнана студенческая демонстрация в оккупированном немцами «протекторате Чехии и Моравии», при этом несколько студентов были убиты.

Чтобы легче получить официальное разрешение на демонстрацию (на несанкционированное мероприятие пражские студенты не пошли бы), в оргкомитет взяли также главных руководителей чехословацкого комсомола.

«Взрослые» диссиденты во главе с Вацлавом Гавелом заподозрили нечистое и демонстративно отмежевались от демонстрации. Многие даже уехали из Праги. Теперь оставалось лишь обеспечить жестокую полицейскую расправу над студентами. Казалось бы, к тому не было никакого повода – ведь демонстрация была разрешена городскими властями! Однако повод нашли – «уклонение от утвержденного маршрута»: демонстрантам запретили проходить по центру города, где располагались органы государственной власти. Провокаторам из госбезопасности нужно было только повернуть толпу в этот «запрещенный центр», а там, на Народной улице, заранее были стянуты сотни полицейских и спецназовцев. Часа за два до подхода демонстрации здесь уже всё было готово – даже заперли все двери, выходящие на улицу, чтобы никто не сбежал. Полицейские взяли демонстрантов в сплошное кольцо и принялись беспощадно избивать. Пострадало около 600 студентов и случайных прохожих. Из них более сотни человек были доставлены в больницы: переломанные руки, ноги, рёбра, сотрясения мозга и т. д. А в заключение этого жестокого действа поручик Зифчак по заранее утвержденному сценарию разыграл роль якобы убитого «студента Мартина Шмида». Указание на это ему дал лично Лоренц.

Имя «жертвы» было выбрано заранее: в одном из пражских вузов учились два студента с одинаковыми именем и фамилией, поэтому организаторы надеялись, что первое время будет путаница, кто из них жив, а кто «пал жертвой полицейского произвола»…

Позднее журналисты выяснили, что один из этих настоящих Мартинов Шмидов в тот вечер вообще предпочёл пойти на танцы, а второй хоть и был на студенческой демонстрации, но «под раздачу» не попал и тоже остался цел и невредим. Пражское управление безопасности к вечеру следующего дня выяснило «счастливую судьбу» обоих Шмидов, но по указанию руководства сохранило информацию в секрете – ведь западные СМИ и радиоголоса уже вовсю распространяли дезинформацию об «убитом студенте». Больше того: госбезопасность всячески пресекала попытки людей, узнавших правду, опровергнуть эту ложь. Например, 19 ноября была сорвана пресс-конференция на эту тему на частной квартире одного диссидента – там просто задержали всех, кто пришёл…

В ответ на «убийство Мартина Шмида» по всей стране прокатились массовые митинги и демонстрации протеста. Произошло самое опасное для власти: под лозунгом «Ну, если они наших детей убивают», вышли на улицы рабочие промышленных предприятий и служащие госучреждений. Провокация удалась в полной мере. Власть была парализована. КПЧ приняла решение об отказе от претензий на однопартийную политическую систему и сдала полномочия. Начались переговоры с руководством оппозиции, которого ещё вчера не существовало в природе.

Здесь мы видим ещё одну загадку «бархатной революции». Существовавшая ранее оппозиционная организация под руководством Вацлава Гавела «Хартия 77» была крайне анемичной, пассивной, не игравшей в жизни страны никакой заметной роли. Её членский состав колебался от 200 до 300 человек, а сам Гавел был известен лишь узкому кругу диссидентов. И вдруг сразу после разгона демонстрации 17 ноября, как чёрт из шкатулки, появляется инициатива «Гражданский форум» (ГФ) во главе с тем же Гавелом. ГФ начинает стремительно наполняться энергичными функционерами, набирает бешеные обороты, прорывается в СМИ, десятки автомобилей с делегатами от ГФ носятся по стране с разъяснительными кампаниями. Главная цель – агитировать за Гавела. Оперативно формирует ответ на вопрос «Если не Гусак, то кто?» Вацлав Гавел, ещё вчера неизвестный в ЧССР, на глазах раздувается до размеров деятеля национального масштаба. Через месяц после демонстраций 17 ноября он становится главным претендентом на роль президента и вскоре избирается на этот пост.

Этот человек выпал на игральный стол чехословацкой политики, как туз из рукава шулера. Долгое время проверочный вопрос марксистов «кому это надо» и не менее важный вопрос «кто дал деньги» не имели ответа. Только в 2018 году Джородж Сорос признал, что «Гражданский форум», как и «Хартия 77», финансировались из его кармана. Позже стало известно, что в финансировании «бархатной революции» принимал участие и американский Национальный фонд демократии (Nаtional Endowment for Democracy, NED), тесно связанный с ЦРУ. Круг замкнулся. Обо всём этом не мог не знать всемогущий начальник контрразведки Алоиз Лоренц, но он быстро сошёл со сцены и затаился, не претендуя ни на какие политические посты.

В результате заговора рухнул социалистический строй в Чехословакии, страна перешла в рыночно-демократическую фазу развития. Начались реформы, лишившие население многих благ, завоёванных за время социалистического строительства.

У этой истории имеется продолжение, в котором А. Зифчак и А. Лоренц даже попали под суд «за превышение полномочий» и получили незначительные наказания, но счастливо избежали их и продолжают жить один в Чехии, другой в Словакии.

Однако суть заключается в том, что с чехами и словаками сыграли грязную игру, втянув их в политический заговор и использовав, как стадо баранов.

«Бархатная революция» в Чехословакии до сих пор подается российской общественности как образец успешного акта массового неповиновения, давшего искомые результаты: Чехословакия освободилась от «несменяемого правительства» и вышла на путь демократического развития. Мол, стоит лишь организованно выйти на митинги всем народом – и режим пошатнётся. А на смену ему, разумеется, придут достойнейшие.

Однако у этой «смены» нет даже внятной программы социально-экономических преобразований. Это просто марионетки, действующие в интересах теневых фигур, которые хотели бы провернуть российскую «бархатную революцию» с единственной целью – организовать новый передел собственности. Ведь не случайно такие мародёры, грабившие Россию, как Михаил Ходорковский, обрели образ пророков и превратились в «борцов за свободу и демократию». Будто люди уже забыли, кто убил мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

И, естественно, это выгодно зарубежным игрокам. Им чудится, что есть шанс снова начать кровавую вакханалию, а следом придут американский капитал и американский флаг.

Непростые загадки ставит перед гражданами России «несистемная оппозиция».