«Бархат» сменяется «фланелью» • 84 • Аналитика







Как известно, череда «бархатных революций» прокатилась по странам социалистического лагеря в конце 80-х годов прошлого века, разрушив Варшавский договор. В конце концов был ликвидирован и СССР. Череда «цветных революций» (модифицированная технология «бархатных») пришлась на начало 2000-х гг. Своеобразным переходом от одних к другим можно назвать «бульдозерную революцию» в Белграде, которая готовилась в 90-х и осуществилась в 2000 году.





Но, покуда око американского «Саурона» было устремлено на Балканы, у него под носом, в Латинской Америке, возникло государство, способное не только противостоять мировому диктату, но и вести за собой других. К власти в Венесуэле пришел харизматичный и мужественный политик социалистической ориентации – Уго Чавес. Против него пытались использовать и «бархатные», и «цветные» технологии, и осуществить попытку военного переворота – ничего не срабатывало. Но в 2013 году Чавес как-то весьма подозрительно скончался «от рака».



Однако Вашингтон не достиг своей цели: Чавеса сменил его преемник Николас Мадуро, оказавшийся также крепким орешком. За годы его правления были предприняты многочисленные попытки сместить его с помощью все тех же технологий. Беспорядки в стране были громкими, но кончались ничем. Попытка переворота под видом импичмента провалилась. А 20 мая текущего года Мадуро в очередной раз «провинился» перед США: посмел победить на президентских выборах.



И вот – 4 августа. Президент Венесуэлы выступает в Каракасе на параде по случаю 81-й годовщины создания Национальной Боливарианской гвардии. Неожиданно гремит взрыв, и венесуэльское телевидение прерывает трансляцию мероприятия. Затем во Всемирной сети появилось видео, пролившее свет на то, почему же парад был неожиданно прерван. Оказывается, на Николаса Мадуро было совершено покушение.



После взрыва все внезапно посмотрели в небо. Затем, несмотря на произошедшее, Мадуро (отреагировавший весьма хладнокровно) решил продолжить свое выступление и даже успел сказать еще несколько слов в микрофон. Но у службы безопасности было другое мнение: опасность для жизни главы государства сохраняется, и мероприятие нельзя продолжать в штатском режиме. Президента закрыли щитами и, когда начали уводить, прогремел еще один взрыв. Затем стало известно, что пострадали семь участников парада. Впрочем, МИД страны заявил, что в случае успеха подобной операции могли бы погибнуть сотни людей, присутствовавших на торжестве.



Власти Венесуэлы сообщили, что покушение на жизнь Мадуро было осуществлено с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой. Шесть лиц, причастных к инциденту, задержаны.



Враги венесуэльского лидера даже не сумели договориться о единой версии. В американских СМИ с подачи агентства Associated Press, ссылающегося на неких неизвестных «пожарных», появилась информация, что никаких беспилотников в Каракасе не было, а взорвался газовый баллон в одной из квартир. Вот такое странное совпадение: бытовой газ взрывается именно там, где выступает глава государства!



Зато одна из венесуэльских оппозиционных группировок под названием «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за покушение. В заявлении «фланелевых» в «Твиттере» говорится, что убить главу государства предполагалось с помощью двух беспилотных летательных аппаратов C4, которые были нагружены взрывчаткой. Однако президентской гвардии удалось сбить беспилотники прежде, чем те достигли цели. При этом «оппозиционеры» грозятся продолжить подобные попытки… Вооружённая самозащита. Не опять, а снова



Действительно, весьма сложно выдать дрон за газовый баллон в чьей-то квартире! Тем более что позже появился еще один видеоролик, выложенный венесуэльским журналистом Мигелем Отеро, руководителем издания El Nacional. На нем четко виден взрыв летательного аппарата. Так что жалкая попытка американских СМИ списать инцидент на взрыв газа не удалась (как провалилось и само покушение – двойная неудача, однако!).



Вскоре и сам венесуэльский лидер заявил, что готов посвятить всю свою жизнь служению Родине. Он поблагодарил за поддержку всех, кто выразил свою солидарность:



«Я благодарю народы и правительства мира, которые высказались против покушения, которое должно было покончить с моей жизнью».



А в произошедшем он обвинил прежде всего власти Колумбии. А также указал и на причастность США:



Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, прежде всего в США. По первым данным расследования, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическими группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы.



Впрочем, и колумбийский МИД, и Вашингтон (устами помощника Трампа Джона Болтона) судорожно опровергли свою причастность к покушению.



Этот террористический акт был осужден многими политиками Латинской Америки: президентами Кубы, Никарагуа, Эквадора, Боливии, Сальвадора, лидером кубинской Компартии Раулем Кастро, бывшим главой Гондураса, а также легендарным футболистом Диего Марадоной. Так, президент Боливии Эво Моралес указал на то, что вице-президент США Майк Пенс в последнее время трижды приезжал в Латинскую Америку и проталкивал идею военного вмешательства в дела Венесуэлы. Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай



Внешнеполитическое ведомство России заявило, что Москва решительно осуждает попытку покушения и призывает к урегулированию разногласий мирным и демократическим путем. В МИД отметили, что инцидент произошел после недавнего съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, на котором были обсуждены шаги по восстановлению экономики.



Среди государств, проявивших солидарность с Каракасом, – Сирия. Что неудивительно, учитывая, что сам Мадуро осуждал акты насилия Вашингтона в отношении этой страны, продолжая линию Уго Чавеса.



Несколько неожиданным можно считать заявление испанского МИДа, который также осудил «проявление насилия в политических целях». Другие западные государства пока молчат.



Итак, правым силам Венесуэлы, которые пользуются финансовой и политической поддержкой США и их союзников, не удалось добиться свержения Николаса Мадуро в то время, когда длился первый срок его президентских полномочий (хотя активно использовались «бархатные» политтехнологии). Не удалось воспользоваться президентскими выборами для протаскивания оппозиционного кандидата и даже для того, чтобы объявить их результаты сфабрикованными и вывести толпы на улицу («цветные» технологии). Теперь в ход идут «фланелевые солдаты» со взрывчаткой. Ни членов этой группировки, ни тех, кто за ней стоит, ни капельки не волновало то, что в ходе теракта могли бы погибнуть сотни людей.



Впрочем, разве покровителей подобных «фланелевых» когда-либо волновали «побочные жертвы»? Нет, о них, погибших и в Югославии, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, и на Донбассе, всегда говорилось с неприкрытым цинизмом! «Бархатные революции», «цветные революции», военные перевороты и прочие способы смены власти в различных государствах мира исходят из одного и того же источника. Они сменяют друг друга, а порой их достаточно умело сочетают. Но есть еще один метод, примитивный и циничный: физическая ликвидация «мешающего» политического деятеля. Быть может, он не настолько эффективен, как госпереворот тем или иным способом, но порой облегчает дальнейшие действия против приговоренной страны. Во-первых, после этого ослабевает вся система власти. Во-вторых, новый руководитель (пусть даже из той же партии) может оказаться сговорчивее. В-третьих, создается эффект запугивания всех остальных, чтобы лишний раз не смели «плыть против течения».Как известно, череда «бархатных революций» прокатилась по странам социалистического лагеря в конце 80-х годов прошлого века, разрушив Варшавский договор. В конце концов был ликвидирован и СССР. Череда «цветных революций» (модифицированная технология «бархатных») пришлась на начало 2000-х гг. Своеобразным переходом от одних к другим можно назвать «бульдозерную революцию» в Белграде, которая готовилась в 90-х и осуществилась в 2000 году.Но, покуда око американского «Саурона» было устремлено на Балканы, у него под носом, в Латинской Америке, возникло государство, способное не только противостоять мировому диктату, но и вести за собой других. К власти в Венесуэле пришел харизматичный и мужественный политик социалистической ориентации – Уго Чавес. Против него пытались использовать и «бархатные», и «цветные» технологии, и осуществить попытку военного переворота – ничего не срабатывало. Но в 2013 году Чавес как-то весьма подозрительно скончался «от рака».Однако Вашингтон не достиг своей цели: Чавеса сменил его преемник Николас Мадуро, оказавшийся также крепким орешком. За годы его правления были предприняты многочисленные попытки сместить его с помощью все тех же технологий. Беспорядки в стране были громкими, но кончались ничем. Попытка переворота под видом импичмента провалилась. А 20 мая текущего года Мадуро в очередной раз «провинился» перед США: посмел победить на президентских выборах.И вот – 4 августа. Президент Венесуэлы выступает в Каракасе на параде по случаю 81-й годовщины создания Национальной Боливарианской гвардии. Неожиданно гремит взрыв, и венесуэльское телевидение прерывает трансляцию мероприятия. Затем во Всемирной сети появилось видео, пролившее свет на то, почему же парад был неожиданно прерван. Оказывается, на Николаса Мадуро было совершено покушение.После взрыва все внезапно посмотрели в небо. Затем, несмотря на произошедшее, Мадуро (отреагировавший весьма хладнокровно) решил продолжить свое выступление и даже успел сказать еще несколько слов в микрофон. Но у службы безопасности было другое мнение: опасность для жизни главы государства сохраняется, и мероприятие нельзя продолжать в штатском режиме. Президента закрыли щитами и, когда начали уводить, прогремел еще один взрыв. Затем стало известно, что пострадали семь участников парада. Впрочем, МИД страны заявил, что в случае успеха подобной операции могли бы погибнуть сотни людей, присутствовавших на торжестве.Власти Венесуэлы сообщили, что покушение на жизнь Мадуро было осуществлено с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой. Шесть лиц, причастных к инциденту, задержаны.Враги венесуэльского лидера даже не сумели договориться о единой версии. В американских СМИ с подачи агентства Associated Press, ссылающегося на неких неизвестных «пожарных», появилась информация, что никаких беспилотников в Каракасе не было, а взорвался газовый баллон в одной из квартир. Вот такое странное совпадение: бытовой газ взрывается именно там, где выступает глава государства!Зато одна из венесуэльских оппозиционных группировок под названием «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за покушение. В заявлении «фланелевых» в «Твиттере» говорится, что убить главу государства предполагалось с помощью двух беспилотных летательных аппаратов C4, которые были нагружены взрывчаткой. Однако президентской гвардии удалось сбить беспилотники прежде, чем те достигли цели. При этом «оппозиционеры» грозятся продолжить подобные попытки…Действительно, весьма сложно выдать дрон за газовый баллон в чьей-то квартире! Тем более что позже появился еще один видеоролик, выложенный венесуэльским журналистом Мигелем Отеро, руководителем издания El Nacional. На нем четко виден взрыв летательного аппарата. Так что жалкая попытка американских СМИ списать инцидент на взрыв газа не удалась (как провалилось и само покушение – двойная неудача, однако!).Вскоре и сам венесуэльский лидер заявил, что готов посвятить всю свою жизнь служению Родине. Он поблагодарил за поддержку всех, кто выразил свою солидарность:А в произошедшем он обвинил прежде всего власти Колумбии. А также указал и на причастность США:Впрочем, и колумбийский МИД, и Вашингтон (устами помощника Трампа Джона Болтона) судорожно опровергли свою причастность к покушению.Этот террористический акт был осужден многими политиками Латинской Америки: президентами Кубы, Никарагуа, Эквадора, Боливии, Сальвадора, лидером кубинской Компартии Раулем Кастро, бывшим главой Гондураса, а также легендарным футболистом Диего Марадоной. Так, президент Боливии Эво Моралес указал на то, что вице-президент США Майк Пенс в последнее время трижды приезжал в Латинскую Америку и проталкивал идею военного вмешательства в дела Венесуэлы.Внешнеполитическое ведомство России заявило, что Москва решительно осуждает попытку покушения и призывает к урегулированию разногласий мирным и демократическим путем. В МИД отметили, что инцидент произошел после недавнего съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, на котором были обсуждены шаги по восстановлению экономики.Среди государств, проявивших солидарность с Каракасом, – Сирия. Что неудивительно, учитывая, что сам Мадуро осуждал акты насилия Вашингтона в отношении этой страны, продолжая линию Уго Чавеса.Несколько неожиданным можно считать заявление испанского МИДа, который также осудил «проявление насилия в политических целях». Другие западные государства пока молчат.Итак, правым силам Венесуэлы, которые пользуются финансовой и политической поддержкой США и их союзников, не удалось добиться свержения Николаса Мадуро в то время, когда длился первый срок его президентских полномочий (хотя активно использовались «бархатные» политтехнологии). Не удалось воспользоваться президентскими выборами для протаскивания оппозиционного кандидата и даже для того, чтобы объявить их результаты сфабрикованными и вывести толпы на улицу («цветные» технологии). Теперь в ход идут «фланелевые солдаты» со взрывчаткой. Ни членов этой группировки, ни тех, кто за ней стоит, ни капельки не волновало то, что в ходе теракта могли бы погибнуть сотни людей.Впрочем, разве покровителей подобных «фланелевых» когда-либо волновали «побочные жертвы»? Нет, о них, погибших и в Югославии, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, и на Донбассе, всегда говорилось с неприкрытым цинизмом! Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости «Бархат» сменяется «фланелью» Почему Россия откладывает жесткий разговор с геополитическими хамами? Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай

Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня Армянский гол в свои ворота Крах США - величайшая катастрофа XXI века? Новости партнеров