|
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
10 августа 2020, 20:05 • 156 • Политика
Музыкант и шоумен Стас Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив, что в Белоруссии сейчас очень скучно, но его это устраивает.
Музыкант и шоумен Стас Барецкий показал Царьграду фото, на котором, по его словам, основная соперница победившего на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко, Светлана Тихановская, запечатлена голой.
"Я не против Тихановской и не за неё. Можно ли о ней сказать, что она серьёзная дама с определёнными политическими взглядами? Думаю, ответ очевиден", - заявил Царьграду Барецкий.
По его словам, фото было сделано на некоем корпоративе, где Тихановская и другие "по полной веселились".
Барецкий отмечает, что ему нравится та Белоруссия, которая сейчас: в стране тихо и спокойно, магазинные полки ломятся от изобилия.
"Чего тут менять? Я знаю эту страну. И ничего не хотел бы тут менять. Но вот единственный момент: в Белоруссии очень скучно. Молодёжь там скучает. Отсюда все эти протестующие, может быть", - предположил Барецкий.
Представители штаба Светланы Тихановской, как и она сама, пока никак не отреагировали на заявление Барецкого и якобы фото политика. К слову, где и когда был сделан кадр, Барецкий также не уточнил. Фото есть в распоряжении редакции, но по этическим соображениям мы не публикуем его в материале. В случае опровержения заявления Барецкого текст будет дополнен.
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2020, 03:35
|
03 августа 2020, 19:25
|
04 августа 2020, 23:50
|
04 августа 2020, 11:00
|
06 августа 2020, 00:35
|
08 августа 2020, 00:15
|
08 августа 2020, 18:35