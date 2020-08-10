Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"

Музыкант и шоумен Стас Барецкий показал Царьграду фото, на котором, по его словам, основная соперница победившего на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко, Светлана Тихановская, запечатлена голой.

"Я не против Тихановской и не за неё. Можно ли о ней сказать, что она серьёзная дама с определёнными политическими взглядами? Думаю, ответ очевиден", - заявил Царьграду Барецкий.

По его словам, фото было сделано на некоем корпоративе, где Тихановская и другие "по полной веселились".

Барецкий отмечает, что ему нравится та Белоруссия, которая сейчас: в стране тихо и спокойно, магазинные полки ломятся от изобилия.

"Чего тут менять? Я знаю эту страну. И ничего не хотел бы тут менять. Но вот единственный момент: в Белоруссии очень скучно. Молодёжь там скучает. Отсюда все эти протестующие, может быть", - предположил Барецкий.

Представители штаба Светланы Тихановской, как и она сама, пока никак не отреагировали на заявление Барецкого и якобы фото политика. К слову, где и когда был сделан кадр, Барецкий также не уточнил. Фото есть в распоряжении редакции, но по этическим соображениям мы не публикуем его в материале. В случае опровержения заявления Барецкого текст будет дополнен.