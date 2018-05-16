«Барьеры будут практически сняты»: зачем Дональд Трамп хочет упростить правила экспорта американского оружия

Администрация президента США Дональда Трампа решила упростить правила поставок американского стрелкового оружия на мировой рынок. Как пишет The Washington Times, в случае одобрения инициативы конгрессом винтовки и пистолеты, не имеющие режима ведения огня очередями, будут продаваться за рубеж по нормам, установленным для гражданской продукции. Ожидается, что это принесёт американским оружейникам $340 млн дополнительного дохода ежегодно. Однако эксперты опасаются, что подобная мера может привести к попаданию смертоносного товара «не в те руки». О вероятных последствиях либерализации — в материале RT.

Власти США решили упростить правила экспорта американского стрелкового оружия. Как пишет газета The Washington Times, администрация президента Дональда Трампа передала вопросы выдачи лицензии на поставки данного вида товаров на мировой рынок от Госдепартамента к Министерству торговли.

Таким образом, ряд систем вооружения будет экспортироваться по нормам, установленным для гражданской продукции, а не для товаров военного назначения. Это коснётся стрелкового оружия, которое не способно вести огонь очередями: пистолетов, револьверов, гладкоствольных ружей, нарезных винтовок, в том числе самозарядных, а также боеприпасов к ним и некоторых комплектующих к подобного рода вооружению. По упрощённой схеме за рубеж оружейники смогут теперь продавать любую продукцию, из которой нельзя стрелять очередями и калибр которой не превышает 12,7×99 мм (.50 по квалификации США).

Ранее фирмы и частные лица, ведущие торговлю стрелковым оружием подобного рода, должны были получать лицензию на свою деятельность в Госдепартаменте, что было сопряжено с бюрократическими проволочками. Продажа пистолетов и неавтоматических винтовок за рубеж приравнивалась к поставкам на международный рынок танков, систем ПВО и другого сложного вооружения. Теперь продавцы будут получать разрешение в Министерстве торговли США, а значит, весь процесс лицензирования станет намного проще. Кроме того, они будут избавлены от ежегодных экспортных пошлин в размере $2250.

При этом лицензию на продажу магазинов к винтовкам ёмкостью свыше 50 боеприпасов, магазинов с ленточным питанием, приспособлений для стрельбы очередями, трассирующих боеприпасов по-прежнему нужно будет получать в Госдепе.

Новые правила пока не вступили в силу. Через 45 дней конгресс должен будет провести голосование по поводу нововведений.

Минуя барьеры

Как пишет The Washington Times, это не первая попытка облегчить правила экспорта для американских оружейников. Подобный шаг планировалось сделать ещё в период правления Барака Обамы. Однако в декабре 2012 года произошло нападение на начальную школу Sandy Hook в штате Коннектикут. 20-летний злоумышленник расстрелял тогда 20 учеников и трёх взрослых сотрудников образовательного учреждения, после чего покончил с собой. Эта трагедия вызвала серьёзный резонанс в американском обществе, и любые попытки упростить правила торговли оружием было решено отложить.

В случае одобрения конгрессом инициативы администрации Трампа на рынок в числе прочего по упрощённой схеме могут попасть пистолеты Colt М1911, которые до сих пор используются рядом силовых подразделений США, самозарядные винтовки AR-15 (гражданская версия армейской винтовки M16), а также снайперские винтовки Barrett M82, которые уже сейчас стоят на вооружении спецподразделений ВС Украины и Грузии.

Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82A1

Reuters

«Если указанные выше изменения в законодательстве для оружейников США вступят в силу, барьеры, связанные с госрегулированием поставок оружия за рубеж, будут практически сняты, что будет способствовать росту экспорта американских товаров в целом», — заявила американским журналистам помощник госсекретаря США по политическим и военным вопросам Тина Кайданов.

Как пишет американская пресса, если конгресс поддержит упрощение правил экспорта стрелкового оружия, это принесёт представителям индустрии дополнительный доход в размере $340 млн ежегодно.

Впрочем, в США далеко не все поддерживают эту меру. Так, представители неправительственной организации «Ассоциация по контролю за вооружениями» утверждают, что передача вопросов лицензирования экспорта стрелкового оружия в Министерство торговли США приведёт к росту объёмов контрабанды. Аналогичной точки зрения придерживаются некоторые сенаторы от Демократической партии, которые считают, что после введения облегчённого порядка экспорта американское оружие может легко оказаться в руках террористических организаций.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев объяснил RT, что новые правила экспорта оружия, которые предложила администрация Трампа, будут, вероятнее всего, приняты конгрессом.

«Учитывая тот факт, что республиканцы имеют большинство в палате представителей (а они очень трепетно относятся ко всему, что связано со свободным оборотом оружия), можно ожидать, что американское законодательное собрание поддержит инициативу президента», — утверждает Васильев.

Коммерческий подход

По словам Васильева, снятие ограничений с экспортёров американского оружия продиктовано экономическими проблемами в Соединённых Штатах.

«Этот шаг стал следствием общего состояния торгового баланса страны. Америка имеет отрицательное сальдо по очень многим товарам, а потому тема расширения экспорта сейчас перед администрацией Дональда Трампа стоит весьма остро. И если ранее в вопросах продажи оружия в другие страны господствовал такой подход, что оно не должно попасть «не в те руки», что важно не допустить роста уровня международного терроризма и преступности, то сейчас господствует исключительно коммерческий подход», — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

По его словам, именно поэтому в перспективе американские власти могут ослабить и правила поставок на экспорт более серьёзных систем вооружения.

«Я полагаю, что американские бизнесмены, связанные с этой сферой, не будут особо придирчиво относиться и к потенциальным приобретателям опасного товара. А потому все эти «стволы» будут максимально широко расходиться по миру», — пояснил Васильев.

Он также отметил, что дополнительной причиной изменений экспортных правил для оружейников, которые предложила администрация главы Белого дома, стала попытка потеснить других крупных игроков на мировом рынке оружия.

«Американцы будут стремиться в том числе занять ту часть рынка, которая традиционно принадлежит их союзникам по НАТО. И в Вашингтоне не видят в этом ничего зазорного, считая, что принцип свободной конкуренции важнее всего», — подчеркнул Васильев.

Эксперт в области торговли оружием Борис Чикин считает, что при определённых обстоятельствах оружие, которое американские бизнесмены смогут продавать в упрощённом режиме на мировом рынке, можно приспособить и под армейские нужды.

Американская автоматическая винтовка M16

Reuters

© Erik de Castro

«Если гражданский вариант винтовки М16 сделали из боевого путём изъятия одного штифта и замены его на другой, то с помощью обратной операции можно вновь вернуть этому оружию способность стрелять очередями. Но это не столь важно: одиночный выстрел тоже убивает, так что американское оружие может после покупки использовать кто угодно, что, собственно говоря, происходило и до этих нововведений», — рассуждает эксперт.

Чикин также отметил, что американцам не удастся потеснить Россию на оружейном рынке.