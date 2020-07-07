Барьеров нет: Дания дала зелёный свет русскому "Северному потоку - 2"

Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG возобновить строительство "Северного потока - 2" в своих водах. Такое решение приняло Датское энергетическое агентство (DEA), отметив, что к работам можно будет приступить не раньше 3 августа.

Датчане разрешили использовать в своих водах трубоукладочные суда с якорным позиционированием, а также обычные корабли.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.