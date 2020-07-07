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Барьеров нет: Дания дала зелёный свет русскому "Северному потоку - 2"

07 июля 2020, 12:00  •  114 • В мире
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило возобновить строительство Nord Stream 2 AG, таким образом дав зелёный свет русскому "Северному потоку - 2". Барьеров для использования трубоукладочных судов с якорным позиционированием теперь нет.
Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG возобновить строительство "Северного потока - 2" в своих водах. Такое решение приняло Датское энергетическое агентство (DEA), отметив, что к работам можно будет приступить не раньше 3 августа.
Датчане разрешили использовать в своих водах трубоукладочные суда с якорным позиционированием, а также обычные корабли.
Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

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