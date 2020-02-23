Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским

Сотрудники посольства России, участвовавшие в эвакуации в Китае, в интервью российским СМИ рассказали о толкотне в аэропорту в дни вывоза. Такая толкотня вполне понятна - людей много, к тому же в один день вывозили представителей разных стран. И чтобы наши люди не потерялись, решено было вывесить российский флаг. Кстати, китайцы предложили опустить триколор чуть ниже, однако дипломаты настояли на своём. Оказалось, что эта настойчивость помогла и гражданам других стран.

"Там (в аэропорту - ред.) возник своеобразный бардак, потому что было очень много американцев, более 400 человек, но не было представителей американских властей", - рассказал первый секретарь посольства РФ Константин Невежкин.

Как добавляет "Утро.ру", американские СМИ раскритиковали власти США, указав на плохую организацию эвакуации граждан из Китая. Теперь становится понятно почему: американцы, увидев российский флаг, шли к нашей стойке.

"Они, бедные, натыкаются на наш флаг, мы им говорим: "Это Россия". Они спрашивают: "А где США?", - вспоминает дипломат.

В результате русские сначала сделали плакат с надписью "USA" и указателем, а также названием секции, где американцы могут пройти регистрацию. А затем, когда, например, пожилые граждане США всё равно не могли разобраться, за руку вели заблудившихся в нужное место.

"Потом мы уже всем подходившим говорили, а вы знаете, чей это флаг? Они отвечали, да, Россия. Зачем же вы сюда идёте? А они отвечали: вы всё равно нам поможете", - добавил Невежкин.

Напомним, ранее в социальных сетях прошла целая волна фейковых сообщений, где авторы публиковали подставные фотографии, заявляя, что русских вывозят из Китая в ужасных условиях. После выяснилось, что кадры взяли из хроник США и касались они совершенно другого вывоза. Теперь раскрываются всё новые детали.