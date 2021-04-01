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Баранов: Не стоит недооценивать украинскую армию
01 апреля 2021, 06:00 • 225 • Украина
Украинская армия за семь лет войны перевооружилась, поэтому сейчас ее нельзя недооценивать. Об этом рассказал социолог Сергей Баранов
С серьёзной армией, по типу российской, Вооруженные силы Украины (ВСУ) воевать не готовы, так как это армия другого типа, но для ополченцев ДНР и ЛНР они могут быть неплохим соперником, сообщил социолог.
«Вообще украинскую армию, конечно, нельзя недооценивать с учётом её <…> перестройки в последние годы, если раньше она, в том виде, в котором была в 2014 году, была совершенно непригодна даже для карательных действий, то сейчас вооружились», — сказал Баранов.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
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