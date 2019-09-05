Баранец впервые похвалил Сердюкова и рассказал, как тот получил пост министра обороны России

Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков не исключил того, что существенные изменения в операционную деятельность ОАК могут повлечь за собой более глобальные - уже реформу авиастроения в России в целом. Подобное было высказано в интервью РИА Новости. Царьград в беседе с экспертами пытается понять, чем обернутся новые реформы Сердюкова - развалом или, наоборот, чем-то хорошим...

В том числе, высказался военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. И впервые эксперт говорил о Сердюкова не только, как о человеке, "развалившем армию" и "нанесшему большой урон обороноспособности России", но и как о менеджере, который что-то хорошее, но сделал.

"Да, за последние годы, возможно, как менеджер, он, извините за это слово, наблатыкался. Он умеет неплохо считать деньги. Он умеет, допустим, разбираться в стоимости той или иной боевой техники. Тут у Сердюкова не отнимешь, я помню те времена, когда он, по сути, объявил войну зажравшимся генералам военно-промышленного комплекса, которые назначали за те же подлодки, за корабли, за другую боевую технику непомерно высокую цену, и Сердюков поставил их на место. Это да, это правда", - вспомнил Баранец.

Был и другой эпизод, с которым Виктор Баранец связывает назначение Сердюкова министром обороны России.

"Вы должны знать, что, если уж Сердюкову и надо было звание Героя Российской Федерации, то ему нужно было давать за то, что он развалил империю Ходорковского. Мало об этом кто знает. А то часто спрашивают: как он стал министром обороны?

Вы знаете, десятки налоговых волкодавов натравливались на Ходорковского, и все отскакивали. И никто не мог доказать, что этот вороватый бизнесмен не доплачивает десятки миллиардов рублей в бюджет. А кто разрушил империю? Разрушил, надо вот тут быть объективным тоже, сделал это Сердюков. Вот вам и объяснение, почему он получил должность министра обороны. Потому что гигантские деньги направлялись на оружие, горы денег направлялись на оружие, а мы получали, в итоге, горсть. И тут надо отдать должное Сердюкову. Он сумел взять под контроль финансовые потоки, - сказал Баранец и сразу добавил ремарку. - Но-но-но-но… Бесконтрольность над ним привела к тому, что Анатолий Эдуардович собственный карман стал путать с государственным. Обложился вот этими… батальоном, так называемым бабским батальоном, которые там почувствовали себя свободными, и направо и налево начинали торговать имуществом Министерства обороны".