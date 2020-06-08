Баранец в ответ на план уничтожения Сибири: русские запустят ракеты "прямо из дома"

Автор украинского издания, комментируя недавний пролёт стратегических бомбардировщиков США над Арктикой, у границ России, спроецировал аж удар по Сибири и русской армии. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец ответил на это.

"Я уже давно заметил, что некоторые украинские политики, военные и разного рода "эксперты" больше похожи не на нормальных людей, а на антироссийских маньяков, причём в самой запущенной форме. Вот, судя по их заявлениям, им бы пора лечиться в каком-нибудь, честное слово, в каком-нибудь киевском дурдоме, а не выступать с заявлениями, которые явно свидетельствуют о тяжёлом психическом заболевании", - начал Баранец.

Он напомнил, как один из украинцев обещал за пару дней разгромить российскую армию, а другой заявлял, что на захват Крыма потребуется всего несколько часов, третий - бахвалился ракетами, которыми можно разнести Крымский мост и так далее.

"Вот этот, о котором мы сейчас говорим, видимо, знающий позорно убогое состояние боевой авиации Незалежной, с ехидным, вы заметили, наслаждением бредит ударами американских самолётов по москалям. Да, я знаю, именно об этом пишет автор статьи, опубликованной украинским консалтинговым агентством. Так вот, он пришёл к выводу, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52 способно ударить по России без захода этих самолётов в контролируемую зенитными комплексами С-400 "Триумф" область воздушного пространства. Ну, а для пущей демонстрации своих якобы знаний о боевой технике ВВС США и их вооружении, он, значит, снабдил свою статью американскими терминами, честное слово, как украинское сало чесноком", - прокомментировал Баранец.

Эксперт обратил внимание на цитату из статьи: "Учитывая дальность пуска крылатых ракет, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и Сибири". Дальность обнаружения цели у С-400 "Триумф", украинский автор подчёркивает, составляет 600 километров.

"Это вот единственное место, где он не врёт. Ну а теперь давайте задаваться вопросами. А какие он стратегические объекты России в Арктике и Сибири имеет в виду? Судя по той заметке, которую я читал, это инфраструктура Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, которые в Сибири занимаются добычей полезных ископаемых. Идём дальше. И тут у меня возникает вопрос: почему же это вдруг киевский борзописец решил натравить американские ракеты на очень далёкие от Украины российские районы? Ответ, на мой взгляд, казалось бы, лежит на поверхности. Да потому что украинские ракеты туда не достают", - пояснил эксперт.

Баранец напомнил, что максимальная дальность у недавно испытанных украинских ракет - около 300 километров. При этом многие украинские СМИ, работающие под управлением американских так называемых "информационных кашеваров", используются не только для формирования украинского общественного мнения в нужном Вашингтону и Пентагону направлении, но и для отправки неких милитаристских месседжей, по мнению военного обозревателя, Москве.

"Почему я так размышлял, почему я к такому выводу пришёл? В данном случае читается явный намёк на то, чтобы Россия не слишком разгонялась в дальнейшем освоении стратегических природных запасов Арктики и Сибири. Насчёт непоражаемости американских ракет воздушного базирования вы увидите: AGM-158B и AGM-86C. Так вот, я хотел бы напомнить кое-что киевскому "эксперту". В апреле 2018 года американцы нанесли массированный удар 19 ракетами, теми же ракетами, AGM-158B, по сирийскому аэродрому. Так вот, 12 из них были поражены зенитным ракетным комплексом "Бук-М2". И это притом, что дальность обнаружения цели у этого ЗРК значительно меньше, чем у нашего же С-400. И "Бук" данного типа сегодня является самым эффективным средством противовоздушной обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги, это принципиально важно", - подчеркнул Баранец.

Что касается американских AGM-86, то, по словам эксперта, немало их во время войны США завалила даже весьма слабенькая иранская ПВО.

"Заодно хотелось бы напомнить украинскому автору, что если у названных им американских крылатых ракет дальность пуска 980 и 1200 километров соответственно, то у российских "Калибров" и "Кинжалов" - от 260 до 3000 километров, а самое короткое расстояние от России до США - всего 4 километра. Так что запас у нас есть. В случае чего, нашим бомбардировщикам даже не придётся вторгаться в воздушное пространство США. Ракеты полетят, образно говоря, прямо из дома. А дальности полёта хватает с большим запасом", - предупредил Баранец.