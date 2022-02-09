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Баранец: Украинцы встретят армию России с цветами

09 февраля 2022, 00:30  •  96 • Политика
Украинцы встретят армию России с цветами, считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Если Россия решится защитить безоружных жителей Донбасса от агрессии со стороны Киева, то простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, но с цветами. Об этом телеканалу "360" заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Согласно прогнозу эксперта, в рамках первой фазы вмешательство России ограничится только границами Донецкой и Луганской областей. А вот дальше могут быть реализованы различные варианты.
Не исключено, что руководство НАТО перебросит войска на Украину, после чего стартует фаза "упорного сопротивления". Кроме того, украинские генералы опасаются, что население целого ряда регионов не будет сопротивляться "агрессору".
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.
Ключевым моментом является то, что Украина не обладает такой же современной армией, как Россия.
Как ранее заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Виталий Милонов, он сомневается, что украинские солдаты будут умирать за киевский режим, растерявший весь свой авторитет.
Не исключено, что военные будут просто "сдаваться в плен".
"Потери ВСУ составили бы 100% - это как погибшие и раненые, так и сдавшиеся в плен", - считает парламентарий.

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