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Баранец рассказал о русских "костях" в горле НАТО: Их три, и все на "К"

03 августа 2021, 14:05  •  132 • Политика
Заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец очень точно описал нынешнее состояние мировой геополитики. НАТО, по его словам, злится, поскольку никак не может избавиться от трёх русских "костей" в горле - и все они начинаются на букву "К".
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец назвал три региона России, которые причиняют особенную боль нашим западным "партнёрам".
Три региона защищены по самую макушку - Калининград, Крым и Курилы, которые мы сейчас активно укрепляем в военном отношении. Три "К" России, три российских кости в горле НАТО,
- подчеркнул Баранец, отвечая на вопросы корреспондента "Первого русского".
Он напомнил, что требования освободить оккупированные территории - любимая песня НАТО и даже "первый куплет их гимна".
И хотя в легендах их учений это всегда якобы оккупированные "восточным медведем" территории Польши, прибалтийских республик, самые горячие головы в НАТО считают оккупированными Россией отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую область и Курилы. И, конечно же, воссоединившийся с Россией Крым.
На первом месте по важности, добавил Баранец, для американцев и их союзников, безусловно, находится Калининградская область: "Это колючая кость в их горле. Они её даже назвали "зоной затруднённого доступа". Но Калининград, заверил наш собеседник, защищён так, что они о него "в случае чего зубы обломают".

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