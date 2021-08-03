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Баранец рассказал о русских "костях" в горле НАТО: Их три, и все на "К"
03 августа 2021, 14:05 • 132 • Политика
Заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец очень точно описал нынешнее состояние мировой геополитики. НАТО, по его словам, злится, поскольку никак не может избавиться от трёх русских "костей" в горле - и все они начинаются на букву "К".
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец назвал три региона России, которые причиняют особенную боль нашим западным "партнёрам".
- подчеркнул Баранец, отвечая на вопросы корреспондента "Первого русского".
Он напомнил, что требования освободить оккупированные территории - любимая песня НАТО и даже "первый куплет их гимна".
На первом месте по важности, добавил Баранец, для американцев и их союзников, безусловно, находится Калининградская область: "Это колючая кость в их горле. Они её даже назвали "зоной затруднённого доступа". Но Калининград, заверил наш собеседник, защищён так, что они о него "в случае чего зубы обломают".
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