Заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец очень точно описал нынешнее состояние мировой геополитики. НАТО, по его словам, злится, поскольку никак не может избавиться от трёх русских "костей" в горле - и все они начинаются на букву "К".

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец назвал три региона России, которые причиняют особенную боль нашим западным "партнёрам".

Три региона защищены по самую макушку - Калининград, Крым и Курилы, которые мы сейчас активно укрепляем в военном отношении. Три "К" России, три российских кости в горле НАТО,

- подчеркнул Баранец, отвечая на вопросы корреспондента "Первого русского".

Он напомнил, что требования освободить оккупированные территории - любимая песня НАТО и даже "первый куплет их гимна".

И хотя в легендах их учений это всегда якобы оккупированные "восточным медведем" территории Польши, прибалтийских республик, самые горячие головы в НАТО считают оккупированными Россией отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую область и Курилы. И, конечно же, воссоединившийся с Россией Крым.

На первом месте по важности, добавил Баранец, для американцев и их союзников, безусловно, находится Калининградская область: "Это колючая кость в их горле. Они её даже назвали "зоной затруднённого доступа". Но Калининград, заверил наш собеседник, защищён так, что они о него "в случае чего зубы обломают".