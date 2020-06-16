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Баранец рассказал, как Китай получил русские секреты: "Хоп! А здесь шпион и прокололся!"

16 июня 2020, 11:00  •  210 • Политика
В беседе с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" говорил о том, как шпион передавал русские секреты Китаю. Баранец ссылался на собственные источники, раскрывшие детали дела академика Митько.
В Санкт-Петербурге 78-летнему учёному Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил адвокат учёного Иван Павлов. Следствие утверждает, что обвиняемый во время поездки в Китай передал информацию, представляющую государственную тайну. Сам Митько вину не признаёт. А эксперты разделились во мнении. Например, есть версия, что академика использовали втёмную. Впрочем, как рассказал Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в распоряжении следователей есть доказательства вины. Безусловно, степень вины определит суд, но пока Баранец готов раскрыть сказанное его источником.
"Я с такими делами за свои 50 лет в журналистике сталкивался, наверное, десятки раз. Некоторые такие дела были абсолютно доказаны, и предатели получили очень крутые сроки. Но бывало и такое, что человек, учёный, который съездил в тот же Китай, доказывал свою невиновность. Был такой сибирский учёный. Он был осуждён, его обвиняли в передаче секретной информации по ракетам. Более того, учёный отсидел какую-то часть срока, но после был освобождён. Он доказал, что взял сведения из открытых источников, собственно, это главная линия защиты в таких делах, - сказал Баранец. - Однако в деле Митько, по словам источника, такой ход провернуть не получится. Хоп! А здесь шпион и прокололся! Потому что, по данным ФСБ, есть информация, которую он не мог добыть в открытых источниках".
По словам источника Виктора Баранца, информацию Митько получил от личных источников.
"Тем более что этот 78-летний капитан первого ранга в отставке имеет очень плотные связи на флоте, он вхож в большие штабы, он профессор, доктор технических наук. Перед ним болтливые некоторые товарищи и распечатывались, а он всё это, конечно, на ус наматывал. Но я хочу сказать, предстоит ещё очень длинная дорога в дюнах. Предстоит ещё состязательность, жестокая состязательность обвинения и защиты. Для того чтобы обвинение вышло на рубеж атаки уже в полном оружии, для этого сейчас оно занимается тем, чтобы стопроцентно забетонировать свои доказательства. Они утверждают, те люди, с которыми я разговаривал, утверждают, что такие доказательства у них уже есть", - подчеркнул Виктор Баранец.

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