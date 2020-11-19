Баранец раскрыл страхи Эрдогана: "Вынесут на штыках за помидоры"

Накануне стало известно об идее активистов Евромайдана привлечь на сторону Украины Турцию, чтобы победить Россию. Эту идею категорически "забраковал" военный эксперт "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил в беседе с Царьградом, почему Эрдогана Киеву "завербовать" никогда не удастся.

"Думаю, что Эрдоган далеко не идиот, он, наверное, представляет себе, с какой страной имеет дело, и как может Россия ответить в случае, если Турция займёт откровенно антироссийскую сторону", - пояснил эксперт. Он уверен, что России даже не надо будет отвечать Эрдогану никакими военными средствами, если он займёт украинскую сторону.

Нам будет достаточно объявить российскому народу о том, чтобы он никогда не ездил на турецкие пляжи и никогда не покупал турецкие помидоры. И тогда турецкие военные политики вынесут Эрдогана из его резиденции на штыках.

По мнению Баранца, Эрдогану сейчас "не очень просто" из-за того, что Россия достаточно негативно относится к его позиции в отношении Азербайджана.

Но я думаю, что мы сумеем разрулить с Турцией эту ситуацию. Мы понимаем его геостратегические замашки, но мы понимаем и то, что Украина, привлекая на свою сторону не только турок, но и американцев, и другие страны НАТО, показывает этим, что она самостоятельно не способна решить ни украинскую, ни донбасскую проблему.

"Это первый признак признания военно-политического бессилия Украины", - подчеркнул Баранец.