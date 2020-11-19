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Баранец раскрыл страхи Эрдогана: "Вынесут на штыках за помидоры"
19 ноября 2020, 17:20 • 209 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец в нескольких словах раскрыл страхи Эрдогана перед Россией. Он считает, что Украина напрасно рассчитывает на помощь Турции в войне с РФ, поскольку Эрдоган боится, что его свои же "вынесут на штыках". Причём всего лишь за отказ русских покупать турецкие помидоры.
Накануне стало известно об идее активистов Евромайдана привлечь на сторону Украины Турцию, чтобы победить Россию. Эту идею категорически "забраковал" военный эксперт "КП", полковник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил в беседе с Царьградом, почему Эрдогана Киеву "завербовать" никогда не удастся.
"Думаю, что Эрдоган далеко не идиот, он, наверное, представляет себе, с какой страной имеет дело, и как может Россия ответить в случае, если Турция займёт откровенно антироссийскую сторону", - пояснил эксперт. Он уверен, что России даже не надо будет отвечать Эрдогану никакими военными средствами, если он займёт украинскую сторону.
По мнению Баранца, Эрдогану сейчас "не очень просто" из-за того, что Россия достаточно негативно относится к его позиции в отношении Азербайджана.
"Это первый признак признания военно-политического бессилия Украины", - подчеркнул Баранец.
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