Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина

Военный эксперт Виктор Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" президента России Владимира Путина. Разгадка оказалась простой.

Виктор Баранец прокомментировал домыслы представителей оппозиции - что Путин во время своего новогоднего обращения к народу стоял в бронежилете. В частности, такое предположение выдвинула соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она заявила, что бронежилет легко угадывается под пальто президента.

Военкор назвал данное предположение абсурдом. В разговоре с Царьградом он заявил, что Владимир Путин совершенно не нуждается в таких средствах защиты, поскольку запись новогоднего обращения проводится на территории Кремля, а сама площадка, где находился президент, оцеплена сотрудниками ФСО.

То, что Соболь приняла за бронежилет, это, вероятнее всего, меховой жилет, который президент надел под одежду, чтобы не замёрзнуть. Баранец обратил внимание, что глава государства никогда не носил "балахонов", отдавая предпочтение строгой, плотно прилегающей одежде. Именно поэтому поддёвка оказалась заметна для невооружённого глаза.

Там обыкновенная меховая жилетка, которую Путину рекомендовали поддеть, чтобы его не продуло. У него целая серия встреч в том же январе. Есть люди, которые отвечают головой за здоровье Путина. Они берегут президента,

- пояснил эксперт.

Баранец также добавил, что сама Соболь, скорее всего, никогда в жизни не видела бронежилет, если не может отличить его от обычной поддёвки.