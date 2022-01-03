Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Главная / Политика

Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина

03 января 2022, 23:45  •  56 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" президента России Владимира Путина. Разгадка оказалась простой.
Виктор Баранец прокомментировал домыслы представителей оппозиции - что Путин во время своего новогоднего обращения к народу стоял в бронежилете. В частности, такое предположение выдвинула соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она заявила, что бронежилет легко угадывается под пальто президента.
Военкор назвал данное предположение абсурдом. В разговоре с Царьградом он заявил, что Владимир Путин совершенно не нуждается в таких средствах защиты, поскольку запись новогоднего обращения проводится на территории Кремля, а сама площадка, где находился президент, оцеплена сотрудниками ФСО.
То, что Соболь приняла за бронежилет, это, вероятнее всего, меховой жилет, который президент надел под одежду, чтобы не замёрзнуть. Баранец обратил внимание, что глава государства никогда не носил "балахонов", отдавая предпочтение строгой, плотно прилегающей одежде. Именно поэтому поддёвка оказалась заметна для невооружённого глаза.
Там обыкновенная меховая жилетка, которую Путину рекомендовали поддеть, чтобы его не продуло. У него целая серия встреч в том же январе. Есть люди, которые отвечают головой за здоровье Путина. Они берегут президента,
- пояснил эксперт.
Баранец также добавил, что сама Соболь, скорее всего, никогда в жизни не видела бронежилет, если не может отличить его от обычной поддёвки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



56
Источник
Похожие новости
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
03 января 2022, 01:35
«Запасы не кончатся никогда»
03 января 2022, 14:25
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
03 января 2022, 01:00
"Худшие прогнозы сбываются": Русский дипломат жёстко отреагировал на войну "Миротворца" с детьми
03 января 2022, 08:35
Чубайс проговорился? Вот с чем пойдут "штурмовать коридоры власти"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
28 декабря 2021, 16:05
"Лифчик наденьте": Новая помощница украинского замминистра произвела фурор во Львове
30 декабря 2021, 11:50
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары
01 января 2022, 11:05
Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.