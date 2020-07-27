Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Баранец: "Лондон давно стал столицей российского ворья"

27 июля 2020, 18:05  •  108 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, комментируя официальный доклад комитета по разведке Великобритании, в котором содержатся антироссийские рекомендации для местных чиновников, заметил, что "Лондон давно стал столицей российского ворья". Эксперт объяснил, как именно британские спецслужбы вербуют некоторых граждан РФ.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал официальный доклад комитета по разведке Великобритании, в котором содержатся антироссийские рекомендации для местных чиновников.
Представители комитета в этом документе подчёркивают, что Москва якобы проводит информационные кампании против Лондона и оказывает давление на внутриполитическую ситуацию в стране.
В связи с этим они дали инструкцию чиновникам Соединённого Королевства по грамотной вербовке "влиятельных дружественных лиц" в рамках противостояния "российским фейкам и влиянию". Баранец заметил, что подобные шаги британских спецслужб заставляют в очередной раз сомневаться в их профессионализме, поскольку они ведут себя очень наивно.
По части антироссийской пропаганды Англия играет роль одной из самых злых пристяжных болонок США. Она, кстати, играет эту роль достаточно добросовестно. Но всё делается с типичным английским невежеством: когда Россию в чём-то обвиняют, англичане не представляют доказательств. В целом английская идеологическая информационная машина, конечно, нацелена на то, чтобы всячески обхаять Россию, чтобы "подгавкивать" США. Но, несмотря на эту мощную информационную машину Великобритании, меня поражает английская наивность. Серьёзная разведка никогда не объявляет миру о своих намерениях и тем более не публикует такие инструкции. Это говорит о некой умственной неполноценности английской разведки и непонимании сути российской души, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Впрочем, есть отдельные индивиды, которые могли бы клюнуть на удочку британских спецслужб, добавил эксперт. Речь прежде всего о тех наших бывших соотечественниках, которые эмигрировали из РФ и с удовольствием "играют за чужую команду".
Британцы считают, что граждане РФ толпами побегут к английскому посольству и будут предлагать свои услуги по продаже российских политических, военных или экономических секретов. Тем не менее я, к великому сожалению, должен признать, что в российском обществе есть определённое количество мерзавцев, которые клюнули на английские фунты стерлингов. Это говорит не только о том, что Лондон давно стал столицей российского ворья, бежавшего за границу, но есть и другие факторы, о которых мы можем сегодня не говорить открыто. Всё-таки немало граждан РФ английской разведке удалось завербовать, некоторые продолжают работать на неё. Самым популярным средством английской разведки являются вовсе не инструкции, а умение очень тонко засовывать в рот фунты стерлингов, - отметил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 14:05
"Попросите Рамзана Ахматовича...": Шарий "сдал" жалобу Зеленского Путину
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 11:05
Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
21 июля 2020, 16:00
Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
21 июля 2020, 20:00
Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.