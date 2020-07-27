Баранец: "Лондон давно стал столицей российского ворья"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал официальный доклад комитета по разведке Великобритании, в котором содержатся антироссийские рекомендации для местных чиновников.

Представители комитета в этом документе подчёркивают, что Москва якобы проводит информационные кампании против Лондона и оказывает давление на внутриполитическую ситуацию в стране.

В связи с этим они дали инструкцию чиновникам Соединённого Королевства по грамотной вербовке "влиятельных дружественных лиц" в рамках противостояния "российским фейкам и влиянию". Баранец заметил, что подобные шаги британских спецслужб заставляют в очередной раз сомневаться в их профессионализме, поскольку они ведут себя очень наивно.

По части антироссийской пропаганды Англия играет роль одной из самых злых пристяжных болонок США. Она, кстати, играет эту роль достаточно добросовестно. Но всё делается с типичным английским невежеством: когда Россию в чём-то обвиняют, англичане не представляют доказательств. В целом английская идеологическая информационная машина, конечно, нацелена на то, чтобы всячески обхаять Россию, чтобы "подгавкивать" США. Но, несмотря на эту мощную информационную машину Великобритании, меня поражает английская наивность. Серьёзная разведка никогда не объявляет миру о своих намерениях и тем более не публикует такие инструкции. Это говорит о некой умственной неполноценности английской разведки и непонимании сути российской души, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Впрочем, есть отдельные индивиды, которые могли бы клюнуть на удочку британских спецслужб, добавил эксперт. Речь прежде всего о тех наших бывших соотечественниках, которые эмигрировали из РФ и с удовольствием "играют за чужую команду".