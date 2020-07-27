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Баранец: "Лондон давно стал столицей российского ворья"
27 июля 2020, 18:05 • 108 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, комментируя официальный доклад комитета по разведке Великобритании, в котором содержатся антироссийские рекомендации для местных чиновников, заметил, что "Лондон давно стал столицей российского ворья". Эксперт объяснил, как именно британские спецслужбы вербуют некоторых граждан РФ.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал официальный доклад комитета по разведке Великобритании, в котором содержатся антироссийские рекомендации для местных чиновников.
Представители комитета в этом документе подчёркивают, что Москва якобы проводит информационные кампании против Лондона и оказывает давление на внутриполитическую ситуацию в стране.
В связи с этим они дали инструкцию чиновникам Соединённого Королевства по грамотной вербовке "влиятельных дружественных лиц" в рамках противостояния "российским фейкам и влиянию". Баранец заметил, что подобные шаги британских спецслужб заставляют в очередной раз сомневаться в их профессионализме, поскольку они ведут себя очень наивно.
Впрочем, есть отдельные индивиды, которые могли бы клюнуть на удочку британских спецслужб, добавил эксперт. Речь прежде всего о тех наших бывших соотечественниках, которые эмигрировали из РФ и с удовольствием "играют за чужую команду".
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