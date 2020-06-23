Баранец: "Дедовская" РЛС в Казахстане не нужна. У России есть супермощная - "путинская"

Ранее стало известно о том, что российские власти решили денонсировать договор с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) "Балхаш" в системе раннего предупреждения о ракетном нападении. Соответствующий документ в понедельник подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец предупредил в беседе с Царьградом, что этот момент ни в коем случае не нужно политизировать, отметив, что это "сугубо военно-технический вопрос".

Он пояснил, что, по сути, эта РЛС устарела и нам уже просто не нужна, поскольку "за последние годы мы ввели в строй супермощные РЛС быстрой сборки и быстрого приведения в боевое состояние".

"Мы убрали "Балхаш", потому что у нас появилась гораздо более новая и гораздо более мощная РЛС, - отметил военный эксперт. - Не "дедовская", а "путинская", скажем так".

Он уточнил, что с помощью новых станций Россия "перекрыла все направления".

"Мы фактически создали сплошное радиолокационное поле вокруг России, - подчеркнул Виктор Баранец. - И дело в том, что та РЛС, которая сейчас ещё стоит в Балхаше, не столь дальнозорка, не столь мощная, как "Воронеж-М", которая у нас стоит чуть ли не на границе с Казахстаном. Если та РЛС, старенькая, которая была поставлена ещё в советское время в Балхаше, видела экспериментальные ракеты противника либо учения где-то на уровне около трёх тысяч километров, то "Воронеж-М", по некоторым данным, видит на шесть, а то и на восемь тысяч километров".

Военный обозреватель "КП" обратил внимание, что "фактически наша новая РЛС закрывает гигантское пространство над нашим земным шариком", и необходимость в том, чтобы эксплуатировать РЛС в Казахстане, просто отпала.

Кроме того, напомнил Баранец и о том, что за каждый подобный военный объект за границей России приходится платить "очень серьёзные деньги".