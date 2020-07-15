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Баранец: "Американцы запустили болезнь пострашнее коронавируса"

15 июля 2020, 20:00  •  147 • Политика
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом. "Американцы запустили неведомую миру болезнь, которая пострашнее коронавирусной инфекции COVID-19. Американцы заразили всех антироссийской пандемией", - считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы". Инцидент для Царьграда прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Он отмечает, что уже давно пришёл к выводу о том, что американцы запустили неведомую миру болезнь, которая пострашнее коронавирусной инфекции COVID-19. Американцы заразили всех антироссийской пандемией. И чем сильнее американский клиент болеет, тем больший пряник ему от Вашингтона достаётся, считает эксперт.
Баранец добавляет, что если бы эстонский генерал назвал врагом вооружённые силы Ватикана, которые насчитывают около 100 человек, или страну, у которой вооружённых сил вообще нет, то это бы имело какой-то смысл. А так это выглядит, как заявление клопа в адрес клыкастого медведя, подытожил военный обозреватель "КП" в интервью Царьграду.

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