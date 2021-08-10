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Баранец предупредил Киев: "Если вздумает силой брать Донбасс и возвращать Крым"

10 августа 2021, 13:50  •  135 • Политика
Если киевские власти всерьёз объявят России войну и пойдут возвращать Крым и Донбасс, их ждёт неприятный сюрприз. Какой именно, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.
Мечты украинских политиков о том, что страны НАТО помогут им в войне против России, разобьются о "большую розовую дулю", которую покажут им "партнёры" с Запада, уверен военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.
"Вы знаете, Париж и Берлин больше всего боятся отмашки из Вашингтона, если обезумевший Киев вздумает силой брать Донбасс и, тем более, возвращать Крым", - заявил Баранец в беседе с Царьградом.
Потому что пахан из-за Атлантического океана прикажет идти воевать за интересы Украины. Но вот тут они покажут большую розовую дулю Зеленскому. Об этом уже говорили даже сами и французские, и германские генералы и политики,
- продолжил журналист.
Страны альянса, по словам нашего собеседника, просто не понимают, почему их солдаты должны гибнуть "в каких-то полях, за интересы какой-то Украины".
Эксперт также напомнил, что сама по себе армия Украины абсолютно небоеспособна и представляет собой жалкое зрелище. Он сравнил вооружение ВСУ с оружием махновской армии, пояснив, что оно состоит из "хлама" и "утиля", который щедро поставляет Киеву всё то же НАТО.

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