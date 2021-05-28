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Баранец предсказал промах Байдена на встрече с Путиным: "Вот такую бяку"
28 мая 2021, 13:10 • 141 • Политика
В преддверии встречи Байдена и Путина советники пытаются навязать американскому президенту, по выражению полковника Виктора Баранца, "вот такую бяку". Эксперт имеет в виду территориальные вопросы, которые сейчас неожиданно обострились благодаря американцам.
Американцы получили от ФСБ ответ по заливу Петра Великого в Приморском крае. Как заявил первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ, генерал армии Владимир Кулишов, США необоснованно сомневаются в территориальной целостности нашей страны.
Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец считает, что таким образом американцы пытаются добавить Байдену в повестку встречи с президентом России вопрос о территориальных спорах между Россией и Соединёнными Штатами Америки.
"Тут же, конечно, и Арктика, тут же и залив Петра Великого… Вы знаете, это же не единственные факты, где у нас не сходятся точки зрения", - напомнил эксперт в беседе с Царьградом.
Политики и военные буквально навалились на Джо Байдена, который на встрече в Женеве будет абсолютно несамостоятелен, уверен Баранец.
По мнению Виктора Баранца, Владимир Путин сочтёт вопрос о заливе Петра Великого "смешным" и недостойным того, чтобы выносить на такую высокую трибуну.
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